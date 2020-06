Menettääkö poliisi New Yorkin hallinnan?

New Yorkin kaupungin toiseksi suurimman poliisiliiton johtaja on arvostellut kovin sanoin osavaltion johdon reaktiota mellakoihin.

Räväkistä lausunnoistaan tunnettu Ed Mullins kehotti presidentti Donald Trumpia lähettämään liittovaltion lisäjoukkoja kaupungin poliisivoimien tueksi.

– NYPD [New Yorkin poliisi] on menettämässä kaupungin hallinnan, emmekä ole nähneet johtajuutta kaupungintalon suunnalta tai NYPD:n johdolta, Sergeants Benevolent Association (SBA) -järjestön johtaja Ed Mullins sanoi Fox Newsille.

Mellakoitsijat ovat heitelleet viranomaisia kivillä, tiilillä ja sytyttäneet poliisiautoja tuleen.

– Tämä jatkuu koko ajan. Meillä on ollut voimassa ulkonaliikkumiskielto iltakahdeksasta lähtien, mutta väkijoukot riehuvat edelleen New Yorkin kaduilla, Mullins jatkoi.

Liittojohtaja kehotti demokraattipuolueen kuvernööri Andrew Cuomoa kutsumaan paikalle kansalliskaartin sotilaita.

– Jos hän ei tee näin, niin liittovaltion on puututtava asiaan, Ed Mullins sanoi.

New Yorkin pormestari Bill de Blasion mukaan ulkonaliikkumiskieltoa jatketaan laajamittaisen ryöstelyn ja väkivaltaisuuksien johdosta ainakin viikonloppuun. Pormestari totesi väkijoukkojen hyökänneen rajusti poliisien kimppuun.

.@FCabreraNY and I just inspected the damage on Burnside Ave in the Bronx. Met with a store owner who gave me a message to anyone who’d try to incite violence in our city:



“We’re not going anywhere. We are here to stay and we’re here to make a difference.”



THAT is the Bronx. pic.twitter.com/99YCB60svf

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) June 2, 2020