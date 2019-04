Poliisi ojentaa: Pyöräilijä väistää suojatiellä

Liikennesääntöjä on poliisin mukaan syytä kerrata.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos muistuttaa Facebookissa polkupyöräilijöitä suojatien väistämisvelvollisuudesta.

– Muistattehan, että polkupyöräilijä ja jalankulkija ovat liikenteessä eri asemassa. Polkupyörä on ajoneuvo ja pyöräilijä sen kuljettaja. Pyöräilijästä tulee jalankulkija vasta, kun hän taluttaa pyöräänsä, päivityksessä sanotaan.

– Autoilijan on aina annettava tietä jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai astumassa sille, mutta tietä ylittävää polkupyöräilijää autoilija väistää vain, jos autoilijan väistämisvelvollisuus on erikseen osoitettu liikennemerkillä (kuten ns. kärkikolmiolla tai Stop-merkillä) taikka autoilija on kääntymässä ja pyöräilijä ylittää risteävää tietä.

Päivityksessä muistutetaan, että pyöräilijä saa ylittää tien pyörätien jatketta pitkin, mutta hänen on väistettävä oikealta ja vasemmalta tulevia autoja.

– Pyöräilijän kannalta pyörätien jatkeella ei ole siis mitään tekemistä etuajo-oikeuden kanssa, vaan se osoittaa ainoastaan pyöräilijälle paikan, jossa tien voi ylittää ajamalla.

Liikenneympyrä on poikkeus.

– Kiertoliittymässä autoilija väistää sinne tullessaan kaikkia suojatiellä olevia pyöräilijöitä, jalankulkijoita ja mopoja sekä ympyrässä jo olevaa liikennettä. Kiertoliittymästä poistumisen katsotaan olevan kääntymistä risteyksessä, joten autoilija väistää taas tietä ylittäviä pyöräilijöitä ja jalankulkijoita, päivityksessä sanotaan.

Poliisi toivoo malttia liikenteeseen.

– Liikennesääntöjä on välillä syytä kerrata, vaikka tuntuisikin, että säännöt on hyvin hallussa.