Poliisi: Näin kohuttuja sähköpotkulautoja pitäisi käyttää

Helsingin poliisi ohjeistaa sähköpotkulautojen asianmukaiseen pysäköintiin.

Helsingissä on keväällä otettu yhteiskäyttöön sähköpotkulautoja, jotka ovat ehtineet jo herättää runsaasti kielteistä palautetta.

Helsingin kaupungilta on tivattu viime aikoina sosiaalisessa mediassa potkulautojen käyttöä koskevista säännöistä. Etenkin lautojen jättäminen ilmeisen piittaamattomasti pitkin kaupunkia tuntuu ärsyttävän. Ongelmaksi on nähty, etteivät laudat tarvitse asemia. Ne kerätään lataukseen sieltä, minne ne on jätetty.

Poliisi ohjeistaa nyt tiedotteessaan sähköpotkulautojen asialliseen käyttöön. Poliisin mukaan sähköpotkulautoihin sovelletaan yleisiä ajoneuvojen pysäköintisäännöksiä sekä polkupyörien pysäköintiä koskevia erityissäännöksiä.

Sähköpotkulaudan saa polkupyörän tapaan pysäyttää tai pysäköidä myös jalkakäytävälle ja pyörätielle, mutta kuitenkin niin, ettei siitä aiheudu kohtuuttomasti haittaa muulle kulkemiselle, eli sitä ei saa jättää esimerkiksi ajoradalle tai paikkaan, jossa se aiheuttaa törmäys- tai kaatumisvaaran.

Sähköpotkulaudan saa pysäköidä pihakadulle merkityn pysäköintipaikan ulkopuolelle, jos se ei haittaa kohtuuttomasti pihakadulla liikkumista. Pysäköinti yksityiselle alueelle ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa on kielletty.

Saako sähköpotkulautaa kuljettaa päihtyneenä?

Jalankulkua avustavan tai korvaavan liikkumisvälineen kuljettaja ei voi syyllistyä rattijuopumukseen liikkuessaan kävelyvauhtia, mutta sitä suuremmissa nopeuksissa kyse voi olla liikennejuopumuksesta moottorittomalla ajoneuvolla. Kevyisiin sähköajoneuvoihin, jotka ovat yleisin sähköpotkuautojen luokka, sovelletaan liikennejuopumusta moottorittomalla ajoneuvolla eli niin sanottua tankojuopumusta.

Tankojuopumuksen tunnusmerkistö edellyttää vaaran aiheuttamista toisen turvallisuudelle. Tankojuopumus sähköpotkulaudalla toteutuu esimerkiksi tilanteessa, jossa päihtynyt kuljettaja törmää sähköpotkulaudalla toiseen tienkäyttäjään. Samaa rikoslain kohtaa sovelletaan polkupyöräilijöihin.

Millä kaistalla sähköpotkulaudalla saa ajella?

Sähköpotkulaudalla liikutaan polkupyörille tarkoitetuilla väylillä tai kaistoilla. Mikäli erillistä väylää tai kaistaa ei ole, sähköpotkulaudalla liikutaan tien oikeassa reunassa. Käännyttäessä ajoradalla tulee näyttää suuntamerkkiä esimerkiksi kädellä.

Mikäli liikutaan moottorikäyttöisille ajoneuvoille tarkoitetulla kaistalla, noudatetaan yleisiä väistämissääntöjä, joissa oikealta tulevaa väistetään. Kun väistämisvelvollisuus on osoitettu liikennemerkein, kuten kärkikolmiolla, väistämisvelvollisuus koskee myös ajoradalla liikkuvaa sähköpotkulautaa.

Sähköpotkulaudalla saa ylittää tien ajamalla pyörätien jatketta pitkin, jolloin tulee väistää sekä vasemmalta että oikealta tulevia, suoraan ajavia ajoneuvoja. Jos taas kyseessä on risteysalue, kääntyvän ajoneuvon kuljettajan tulee väistää risteävää tietä ylittävää sähköpotkulautailijaa.