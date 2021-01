Poliisi mursi oven ja ratsasi Aleksei Navalnyin kodin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viranomaisen kerrotaan tehneen kotietsinnän oppositiovaikuttajan Moskovan asuntoon.

Viranomaiset ovat tunkeutuneet oven läpi venäläisen oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyin Moskovan kotiin.

Asiasta Twitterissä kertovan Navalnyin korruptionvastaisen FBK-säätiön johtaja Ivan Zhdanovin mukaan paikalla on paljon raskaasti varustautuneita poliiseja. Hän kertoi Navalnyin veljen Olegin olleen ratsian aikana asunnossa. Syy viranomaistoimille ei ole tiedossa. Ivan Zhdanov on jakanut myös alla näkyvän asunnon sisältä kuvatun videon, jossa poliisi ilmeisesti on alkanut murtaa ovea.

Aleksei Navalnyi pidätettiin hänen palattuaan Saksasta Venäjälle. Moskovalaiselle poliisiasemalle koottu tuomioistuin on määrännyt hänet vankeuteen odottamaan oikeudenkäyntiä vuosia vanhaan läpipoliittiseen rikosjuttuun liittyvän ehdonalaisen rikkomisesta.

В Марьино в квартиру Алексея Навального пришли с обыском. Много «тяжелых» в масках. Начали ломать дверь. В квартире находится Олег Навальный.

В рамках какого дела и на каком основании мы не знаем. — Ivan Zhdanov (@ioannZH) January 27, 2021

У Юлии Навальной сейчас так, ну что за скотство. 15 минут адвоката не могут подождать pic.twitter.com/bnr71BplJQ — Ivan Zhdanov (@ioannZH) January 27, 2021