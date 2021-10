Poliisi LV:lle nuorten väkivallasta: Nyt ihannoidaan gangsta-kulttuuria

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lasten ja nuorten tekemät vakavat rikokset ovat kasvussa Espoossa.

Poliisi törmää Espoossa yhä useammin alaikäisten tekemiin videoituihin väkivaltarikoksiin, joiden tavoitteena on kerryttää näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa.

– Ilmiö on noussut esiin viime vuosina ja korostunut erityisesti viimeisen vuoden aikana, kertoo Länsiväylä-lehdelle komisario Hannu Väänänen Länsi-Uudenmaan poliisista.

Rikosten yleistymisen yhtenä syynä Väänänen pitää niin sanottua gangsta-kulttuuria. Siinä ihannoidaan väkivaltaa ja kalliita luksusmerkkejä. Väkivalta liittyykin usein ryöstöihin, joissa anastetaan kalliita merkkivaatteita tai puhelimia.

– Juttu on se, että jaetaan somessa video, jossa on tehty väkivaltaa. Kalliit merkkivaatteet, jotka ovat nuorille statusjuttuja, tulevat siihen lisäksi. Tämä johtaa helposti kilpavarusteluun, jossa seuraavalla kerralla pitää olla vielä raflaavampi video. Olemme törmänneet Espoossa esimerkiksi tappeluihin, joita on järjestetty, jotta niitä voidaan videoida, Väänänen kertoo.

Gangsta-kulttuurin ihannointi näkyy komisarion mukaan yhteiskuntavastaisuutena ja auktoriteettien vastustamisena.

– Poliisi, opettajat, lipuntarkastajat, vartijat, lähes mitkä tahansa auktoriteetit saavat osakseen tappouhkauksia ja huorittelua, ihan käsittämätöntä kielenkäyttöä jopa alakouluikäisiltä lapsilta, Väänänen toteaa.

Alle 15-vuotiaiden tekemät vakavat rikokset ovat kasvussa Espoossa. Rikoksissa on epäiltyinä sekä poikia että tyttöjä.

– Tyttöjen osuus on yllättävän suuri ja meillä on myös tapauksia, joissa tyttöjä on päätekijöinä. Valitettavasti myös maahanmuuttajatausta näkyy, sitä ei voi kiistää, Väänänen toteaa.