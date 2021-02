Poliisi laskuttaa huostaanoton tilanteissa, ministeri kiirehtii muutosta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen kansanedustaja Marko Kilpi on tyytyväinen ministeriltä saamaansa vastaukseen liittyen poliisin maksulliseen virka-apuun.

– Kun huostaanotettu lapsi lähtee karkuteille ja henkilökunta löytää hänet, pitää paikalle kutsua poliisi, kun lapsi ei suostu lähtemään takaisin. Virka-apu on MAKSULLISTA. Tein kirjallisen kysymyksen sisäministerille ja vastaus oli mieluisa. Byrokratialla ei lapsia kasvateta, Kilpi tviittaa.

Kilven viime joulukuussa jättämä kirjallinen kysymys tiedustelee, mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, että poliisin suoritteiden maksullisuudesta annettua asetusta muutetaan, jotta virka-apu olisi tulevaisuudessa maksutonta.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) toteaa vastauksessaan, että ”lastensuojelun sekä sosiaali- ja kriisipäivystyksen poliisilta saama virka-apu eivät kuulu maksuttoman virka-avun piiriin, mutta olen antanut ministerinä toimeksiannon ja sisäministeriössä on ryhdytty kiireellisiin toimiin asiantilan korjaamiseksi”.

Virka-apu on viranomaisen toiselle viranomaiselle tai yksityiselle taholle antamaa apua, jossa viranomainen käyttää toimivaltuuksiaan mahdollistaakseen toisen viranomaisen määräyksen toteuttamisen tai antaakseen yksityiselle mahdollisuuden käyttää jotain oikeuttaan.

Kilpi toteaa kirjallisessa kysymyksessä, että ”maksullisista virka-aputehtävistä valtaosa koskee kuntien järjestämää sosiaalihuoltoa, kuten lastensuojelua. Näistä virka-aputehtävistä laskutettavat summat ovat varsin pieniä ja samalla lisätään viranomaisten byrokratiaa, joten voidaan kysyä, että mikä se todellinen hyöty tallaisesta laskutuksesta on”.

Kilven mukaan virka-avun maksullisuus aiheuttaa myös yksityisille henkilöille usein liian suuria vaikeuksia.

”Esimerkiksi perheväkivaltatilanteessa vaimo joutuu pakenemaan miestään turvakotiin. Myöhemmin hänen on turvauduttava poliisin apuun hakeakseen tarpeellista omaisuutta pariskunnan yhteisestä kodista. Hän saa poliisin virka-avusta 165 euron laskun — oman omaisuuden hakemisesta omasta kodistaan, josta on joutunut pakenemaan. Tällainen menettely ei auta muutoinkin vaikeassa tilanteessa elävää ihmistä ja tällaisen menettelyn takia moni jättää pyytämättä virka-apua.”

Kilven mukaan nyt on aika muuttaa poliisin suoritteiden maksullisuudesta annettua asetusta, koska se lisää byrokratiaa ja siitä saatavat tuotot ovat hyvin vähäisiä.

Poliisin antama virka-apu muuttui maksulliseksi 1. lokakuuta 2020. Tämän taustalla on Poliisihallituksen poliisien virka-apua koskevien ohjeistuksien päivittäminen. Virka-avusta perittävä maksu ei ole uusi asia, vaan se perustuu valtion maksuperustelakiin, joka on ollut voimassa vuodesta 1992 ja sen nojalla on säädetty sisäministeriön poliisin suoritteiden maksullisuudesta annettu asetus.

