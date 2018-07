Poliisi kertoo: Näin presidenttien tapaaminen vaikuttaa liikenteeseen

Huomattavimpia vaikutukset ovat Presidentinlinnan ympäristössä ja Mannerheimintiellä.

Yhdysvaltojen ja Venäjän presidenttien tapaaminen vaikuttaa merkittävästi liikenteeseen Helsingissä ja Vantaalla maanantaina 16. heinäkuuta, poliisi kertoo tiedotteessaan.

Pääkaupunkiseudulla liikkuu vierailun aikana useita saattueita. Saattueet aiheuttavat liikenteeseen merkittäviä katkoksia erityisesti Helsingin keskustassa mutta myös Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Helsingin keskustan välisillä väylillä. Saattueiden liikkuessa reiteillä ei sallita muuta liikennettä.

Poliisin mukaan maanantaina Kauppatori, Esplanadit ja Eteläranta on suljettu kaikelta ajoneuvoliikenteeltä. Ajo Eteläsatamaan tapahtuu eteläisen Helsingin kautta Tehtaankatua tai muita poliisin erikseen osoittamia reittejä pitkin. Esplanadit ja muutama keskustan katu suljetaan ajoneuvoliikenteeltä sunnuntaina.

Noin kello 11.30–20.00 Helsingin keskustan ajoneuvoliikenteessä on seuraavia poikkeusjärjestelyjä:

– osan ajasta Mannerheimintie on kokonaan suljettu, ja eri kohdissa Mannerheimintietä on pitkiä liikennekatkoksia,

– Eteläesplanadi ja Pohjoisesplanadi on kokonaan suljettu muulta liikenteeltä,

– Aleksanterinkatu on kiinni väliltä Unioninkatu–Meritullinkatu,

– Pohjoisrannasta pääsee keskustaan Liisankadun kautta,

– Katajanokalle ja Katajanokalta pääsee ajamaan vain pohjoiskautta Meritullintoria ja Kanavakatua pitkin, ja

– Ullanlinnaan, Kaivopuistoon ja Olympiaterminaaliin pääsee vain lännen suunnasta

– Rajoitukset koskevat myös huoltoliikennettä

– Kyseessä ovat niin merkittävät liikennehaitat, että suosittelen lämpimästi välttämään autoilua keskustassa tai ainakin varaamaan siirtymisiin riittävästi aikaa. Vieraiden aikataulut voivat muuttua lyhyelläkin varoitusajalla. Se vaikuttaa liikenteeseen ja saattaa aiheuttaa pitkiä ja yllättäviä katkoksia eri puolilla Helsinkiä ja Vantaata, kertoo vt. poliisipäällikkö Heikki Kopperoinen Helsingin poliisilaitokselta.

– Toivon kaupunkilaisilta, yrittäjiltä ja Helsingissä vierailevilta ymmärrystä ja kärsivällisyyttä poikkeusjärjestelyjen suhteen. Tämä on kuitenkin hieno mahdollisuus Helsingille ja Suomelle. Näytetään kaupunki parhaimmillaan ja annetaan Helsingistä positiivinen ja palveluhenkinen kuva, sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori poliisin tiedotteessa.

Vierailu vaikuttaa liikennejärjestelyihin jo sunnuntaina esimerkiksi mielenilmausten vuoksi, mutta vaikutukset ovat pienemmät kuin varsinaisena vierailupäivänä maanantaina.

Vierailun aikana kaupungin alueella on normaalia laajemmat pysäyttämiskieltoalueet. Näille alueille pysäköityjen ajoneuvojen siirtäminen aloitetaan viimeistään lauantai-iltana. Siirrot tehdään lähisiirtoina.

Vierailun vuoksi rajoitetaan myös vesiliikennettä. Presidentinlinnan edustalla ei sallita maanantaina yksityisiä veneitä. Kauppatorin toritoiminta on suljettu koko maanantain ajaksi, joten myös vesibussi- ja risteilylaiturit ovat poissa käytöstä. Suomenlinnan lauttaliikenne hoidetaan Katajanokalta lähtevän Suomenlinnan huoltolautan avulla. Suomenlinnaan ja Vallisaareen pääsee myös vesibussilla Hakaniemestä. Viikonlopun ajan vesiliikenne Kauppatorilta toimii normaalisti.

Finlandia-talo toimii presidenttien tapaamisen aikana mediakeskuksena. Pyöräliikenne siirtyy Finlandia-talon takaa kiertoreiteille Mannerheimintielle ja Töölönlahden puiston itäreunaan. Finlandia-talon ympäristössä rajoitetaan liikkumista.