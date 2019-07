Poliisi julkaisi Top 10 -listan etsityistä rikollisista

Keskusrikospoliisin mukaan henkilöistä on annettu eurooppalainen pidätysmääräys.

Keskusrikospoliisin viestiliikennekeskus on julkaissut listan kymmenestä etsityimmästä henkilöstä Suomessa.

KRP:n mukaan henkilöistä on annettu eurooppalainen pidätysmääräys. Heitä etsitään syytetoimia ja suorittamatta jääneitä vankeusrangaistuksia varten. Joukossa on useita törkeistä rikoksista tuomittuja henkilöitä, jotka mahdollisesti oleskelevat tai lomailevat Suomessa.

– Jos sinulla on tietoa heidän sijainnistaan, kerro meille s-postilla, puhelimitse tai whatsappilla! Poliisi kirjoittaa twitterissä.

Henkilöt ovat KRP:n mukaan:

Tranberg, Janne Petteri, s. 1974, Suomen kansalainen, 180 cm. Tranbergiä etsitään suorittamaan 649 päivää vankeusrangaistusta ja vastaamaan syytteisiin yhteensä 25 törkeästä veropetoksesta.

Kora, Pekka Johannes, s. 1979, Suomen kansalainen, 180 cm. Koraa etsitään talousrikostuomion täytäntöönpanoa varten. Hänellä on suorittamatta vankeusrangaistusta yksi vuosi ja kahdeksan kuukautta.

Al-Hmedawi, Hayder Abduljabbar Saddam, s. 1985, Irakin kansalainen, 168 cm. Al-Hmedawin epäillään syyllistyneen kahteen murhan yritykseen, kolmeen törkeään pahoinpitelyyn ja laittomaan uhkaukseen. Al-Hmedawi on etsintäkuulutettuna myös Europolin European Most Wanted -sivustolla

Florin, ent. Heikkilä, Toni Henri Mikael, s. 1989, Suomen kansalainen, 184 cm. Florinia etsitään suorittamaan yli kahden vuoden täytäntöönpanokelpoista tuomiota muun muassa tapon yrityksestä, ampuma-aserikoksista sekä ryöstöstä. Florin on jäänyt palaamatta Sukevan vankilaan poistumisluvalta määräaikaan mennessä.

Annunen, Jukka Tapio, s. 1966, Suomen kansalainen, 183 cm. Annusta etsitään suorittamaan lähes kolme vuotta vankeusrangaistusta muun muassa törkeistä petoksista ja törkeistä kirjanpitorikoksista.

Ahonen, Tuomo Antti, s. 1977, Suomen kansalainen, 181 cm. Ahosta etsitään neljän vuoden vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa varten sekä vastaamaan syytteisiin yhteensä 32 eri talousrikoksesta, muun muassa useista törkeistä petoksista.

Keituri-Ben Mabrouk, Niina Elisa, s. 1985, Suomen kansalainen. Keituri-Ben Mabroukia etsitään vastaamaan syytteisiin törkeästä vapaudenriistosta. Epäilty rikos on tapahtunut vuonna 2012, ja Ben-Mabrouk on ollut etsintäkuulutettuna siitä lähtien.

Värtinen, Jeremias Emil Olavi, s. 1993, Suomen kansalainen, 179 cm. Värtisestä on syyttäjän antama eurooppalainen pidätysmääräys. Hän on epäiltynä kahdesta törkeästä huumausainerikoksesta.

Kovanen, Jari Juhani, s. 1984, Suomen kansalainen. Kovasesta on annettu kaksi eurooppalaista pidätysmääräystä. Hänen epäillään syyllistyneen useisiin eri rikoksiin, ja hänet on jo tuomittu kolmen vuoden ja yhdeksän kuukauden vankeusrangaistukseen törkeästä huumausainerikoksesta.

Dinh Ba, Vinh Tuong, s. 1984, Suomen kansalainen, 167 cm. Dinhia etsitään vastaamaan syytteisiin törkeistä talousrikoksista, muuan muassa viidestä törkeästä veropetoksesta ja viidestä törkeästä kirjanpitorikoksesta.

Vihjeitä voi lähettää osoitteeseen [email protected] tai puhelimitse numeroon +358 50 440 1800.

Olemme julkaisseet jälleen Suomen poliisin kymmenen etsityimmän henkilön listan. Jos sinulla on tietoa heidän sijainnistaan, kerro meille s-postilla, puhelimitse tai whatsappilla! Yhteystiedot kuvassa. Lisätiedot henkilöistä https://t.co/847UapTcXV. #enfast #mostwanted #KRP pic.twitter.com/TxzIWIkbSu — KRP Viestiliikennekeskus (@KRP_VLK) July 5, 2019