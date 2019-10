Poliisi julkaisi kuvat 19 Euroopan etsityimmästä naisesta

Euroopan poliisivirasto Europolin käynnistämässä kampanjassa haetaan maanosan etsityimpiä naisrikollisia.

Rikos ei tunne sukupuolta -kampanjan tästä avautuvilla nettisivuilla on ensin maskien alla 19 hahmoa, joista kustakin lisätietoa hakemalla tulee esiin etsittyjen naisten henkilötietoja ja lopulta kuvat. Joukossa on murhista ja salakuljetuksesta epäiltyjä Virosta Portugaliin.

Suomessa etsintäkuulutettuja tai Suomen kansalaisia ei joukossa ole.

Europol sanoo haluavansa muistuttaa, että naiset kykenevät aivan miesten tavoin vakaviin rikoksiin.

Who is hiding behind the mask? Check out https://t.co/SWHRuXH4cq, unveil the faces of #EuropeMostWanted fugitives and discover their crimes. Help us catch them all! pic.twitter.com/woAjj2KIlN

— Europol (@Europol) October 18, 2019