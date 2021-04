Poliisi IS:lle: Niissä porukoissa tavoitteena on tulla ammattirikolliseksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Helsingin poliisi on huolissaan nuorten puukkobuumista.

Rikostarkastaja Jari Koski sanoo Ilta-Sanomille, että nuorten puukkobuumin taustalla vaikuttavat monenlaiset asiat: on rikollisten ihannointia, turvattomuutta, mielenterveysongelmia ja huumekauppaa.

Kosken mukaan etenkin huumekaupassa näkyy nykyisin selkeästi nuorempaa porukkaa kuin ennen.

– Ei voida puhua varsinaisesti katujengeistä, mutta on nuorten porukoita, jotka tykkäävät hakeutua pahoinpitelytilanteisiin ja varustautua niitä varten. He kopioivat aikuisten maailmaa ja toteuttavat velanperintää. Maksuhalukkuutta tehostetaan väkivallalla.

– Kiinniotetuilta nuorilta on löytynyt iät ja ajat linkkuveitsiä, mutta nykyään puukko on osalle porukkaa kännykkään verrattavissa oleva väline, joka on aina mukana, Koski jatkaa.

Koski kuitenkin huomauttaa, että kokonaisuutena nuorten rikollisuus on ollut laskussa pitkän aikaa.

– On kuitenkin pieni joukko pudokkaita, joihin ei mikään interventio tunnu purevan. Niissä porukoissa ei ole tavoitteena saada ylioppilastutkintoa vaan tulla ammattirikolliseksi, hän sanoo.

Kosken mukaan yhtenä seikkana korostuu epäiltyjen maahanmuuttajatausta. Poliisi kuitenkin toteaa, että tästä pitäisi pystyä puhumaan avoimesti ilman, että ongelmat yleistetään koko vieraskielisen väestön ongelmiksi.

– Tästä puhuessa on aina se vaara, että ilmiötä yksinkertaistetaan liikaa, sillä porukoissa on usein ihmisiä erilaisista taustoista. Toisaalta tietyiltä alueilta lähtöisin olevien maahanmuuttajataustaisten nuorten miesten yliedustus rikostilastoissa on fakta. Sen kieltäminen olisi turhaa, hän toteaa IS:lle.

Rikostarkastaja mukaan nuorilta löytyy teräaseita laidasta laitaan, työkalupakeista otetuista piikeistä aina viidakkoveitsiin.