Poliisi IL:lle: Ruotsin kehitystä pelätään Suomessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Poliisi on huolissaan ulkomaalaisista huumejengeistä.

Helsingin poliisi on huolissaan ulkomaalaistaustaisista rikollisjengeistä, joiden osuus huumakaupasta on lisääntynyt selvästi Suomessa.

– Kyllä se huolestuttavalta näyttää se kehitys. Huumekaupassa väkivalta on koko ajan läsnä. Mitä enemmän täällä on huumekauppiaita ja maahantuojia, sitä suurempi on vaara, että väkivalta lisääntyy. Tilanteen kehittymistä seurataan tarkasti, rikostarkastaja Markku Heinikari sanoo Iltalehden haastattelussa.

– Näitä ryhmiä eivät yhdistä liivit, vaan sama etninen tausta ja yhteinen kieli, Heinikari kuvailee rikollisjengejä.

Iltalehden mukaan Ruotsissa tapahtuu vuositasolla satoja ampumistapauksia ja useita pommi-iskuja, jotka on paikallisessa mediassa yhdistetty rikollisjengeihin. Keskusrikospoliisin edustajan mukaan Ruotsin kehitystä seurataan tarkasti.

–Totta kai olemme huolissamme pohjoismaisesta tilanteesta ja siitä, miten se heijastuu tänne Suomeen. Siihen pyritään etupainotteisesti puuttumaan, rikoskomisario Kimmo Sainio Krp:sta kertoo.

– Varhainen puuttuminen on ainoa keino estää tällaista kehitystä. Jos sitä katsotaan sivusta liian kauan, se (rikollisuus) pääsee leviämään ja vakiintumaan, puuttuminen käy aina vain vaikeammaksi.

Sainio sanoo, että usein huumeiden ja jakelijoiden maahantuonnin järjestää ulkomaalainen organisaatio.

Sainion mukaan Suomessa toimii erityisesti Baltian maista, Balkanilta, Pohjois-Afrikasta ja Lähi-Idästä tulevia ryhmittymiä. Myös asiakaskunta koostuu suurelta osin saman taustaisista henkilöistä.

– Ryhmittymät ovat aika tasaisen vahvoja, erona ovat eri myyntituotteet. Kannabistuotteita myyvät tulevat enemmän Balkanin ja Afrikan maista, kun taas amfetamiinikauppaan liittyviä henkilöitä tulee Baltian suunnasta, Sainio kertoo

– Järjestäytynyt rikollisuus kansainvälistyy koko ajan. Emme me täällä missään lintukodossa elä, Sainio sanoo.

Heinikarin mukaan ryhmien jäsenten joukossa voi olla useiden eri maiden ja myös Suomen kansalaisia.

Ulkomaalaistaustaisten jengien osuus huumekaupasta on lisääntynyt erityisesti pääkaupunkiseudulla. Maakunnissa liivijengien asema on vahva.

– Kantasuomalaisten järjestäytynyt rikollisuus pyörii hyvin pitkälti liivijengien ympärille. Jos ei suoraan ole jäsen, niin yleensä kantasuomalaisilla järjestäytyneeseen rikollisuuteen kytkeytyvillä henkilöillä on ainakin jonkinlaiset yhteydet liivijengeihin. Ulkomaiset ryhmät taas toimivat pitkälti liivijengien ulkopuolella, kertoo Sainio.