Poliisi IL:lle: Ruotsin kehitys rantautunut Suomeen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

KRP:n mukaan järjestäytynyt rikollisuus on lisääntynyt Suomessa.

– Se, mitä tapahtuu Ruotsissa, on rantautunut Suomeenkin. Meidän viestimme on se, että meidän pitää saada nuoret integroitua yhteiskuntaan ennen kuin tilanne pahenee, Suomen Poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja Jonne Rinne sanoo Iltalehdelle.

Yli puolet poliiseista kertoi havainneensa, että jengirikollisuus on lisääntynyt omalla toimialueella viimeisen kahden vuoden aikana: 42 prosenttia jossain määrin, 11 prosenttia huomattavasti. Kyselyyn vastasi 2 814 poliisia.

Poliisit raportoivat järjestäytyneen rikollisuuden olevan yhä isompi haaste. Toisaalta poliisit kertoivat rikoksia tekevien nuorisoryhmittymien määrän kasvusta etenkin suuremmissa kaupungeissa.

– Järjestäytynyt rikollisuus Suomessa kasvaa, kansainvälistyy ja kovenee. Suomeen on viime vuosina syntynyt useita pienempiä maahanmuuttajataustaisia rikollisjengejä, jotka pyrkivät saamaa pysyvämmän jalansijan ja kasvualustan Suomen jengirikollisuudessa, tässä useimmiten epäonnistuen, Keskusrikospoliisin (KRP) rikosylikomisario Christer Ahlgren kertoo Iltalehdessä.

”Olen tehnyt töitä ulkomaalaisten kanssa toistakymmentä vuotta. Jengiytyminen näkyy nuorissa, toisen polven maahanmuuttajien keskuudessa. Turhautuminen ja ulkopuolisuuden tunne johtavat siihen”, eräs poliisi kuvailee havaintojaan Suomesta.

Useampi suomalaispoliisi kertoi olevansa huolissaan siitä, johtaako Suomessa havaittava pienempi jengiytyminen järjestäytyneempään toimintaan.

”Lähinnä nuorten alaikäisten maahanmuuttajataustaisten jengiytyminen on lisääntynyt silmiinpistävän nopeasti. Muutaman vuoden sisällä tämä jengiytyminen tulee näkymään ammattimaisen rikollisuuden saralla huomattavasti. Jengeistä tulee erilaista tiedustelutietoa ja ne liitetään rikolliseen toimintaan ja ilmoituksiin enenevässä määrin”, yksi poliisi kuvailee.

Monet poliisit kertoivat kyselyssä havainneensa uusien rikollisjengien ilmaantumista alueelleen. KRP:n Ahlgren painottaa, ettei toistaiseksi Suomessa ole Europolin määritelmän täyttäviä rikollisia katujengejä.

– Meidän ei kuitenkaan tule odottaa jonkun määritelmän täyttymistä vaan olisi toimittava nyt, ennalta estävästi.

Yhä useampi suomalaispoliisi kokee SPJL:n kyselyn mukaan työssään väkivaltaa ja uhkailua, kuten on käynyt Ruotsissakin. Suomessakin väkivalta poliisia kohtaan raaistunut ja kynnys käyttää on väkivaltaa laskenut, Jonne Rinne kertoo.

Kenttäpoliiseista väkivaltaa on kokenut kyselyn mukaan 69 prosenttia ja konkreettista uhkaa 68 prosenttia.

Rinne on huolissaan siitä, että yhä useammilla poliiseilla on lähtöhaluja alalta. Poliisikyselyn mukaan alanvaihtoa on harkinnut jatkuvasti tai toisinaan yhteensä 48 prosenttia vastaajista.