Poliisi ihmettelee järjettömyyttä: Ei ehditä kuin ottaa ajokortit pois

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sisä-Suomen poliisin mukaan järjetön kaahaaminen on lisääntynyt.

Sisä-Suomen poliisi kertoo, että törkeiden liikenneturvallisuuden vaarantamisten määrä on kasvanut merkittävästi. Koko poliisilaitoksella poliisi kirjasi 677 epäiltyä törkeää liikenneturvallisuuden vaarantamista elokuun loppuun mennessä. Vastaava luku viime vuoden elokuun lopussa oli 417.

Keski-Suomessa vastaavat luvut ovat 270 elokuun loppuun mennessä ja 166 viime vuoden elokuun loppuun mennessä, Pirkanmaalla 407 tämän vuoden elokuun loppuun mennessä ja 251 viime vuoden elokuun loppuun mennessä.

− Tähän ei ole yksiselitteistä vastausta, mistä tämä järjettömyys johtuu. Kyseessä on yleiseurooppalainen ilmiö, ei vain Sisä-Suomen tai Suomen, toteaa Sisä-Suomen poliisilaitoksen liikennepoliisiyksikön ylikomisario Jari Näkki tiedotteessa.

− Liikennettä valvotaan sen mitä ehditään, mutta partioilta tulee kommenttia, että ei muuta ehdi kuin ottamaan kortteja pois kuljettajilta ja määräämään heitä ajokieltoihin. Ajokieltoihin määrääminen sitoo partion pidemmäksi aikaa paperitöiden vuoksi.

Sisä-Suomen poliisin mukaan liikennekäyttäytymiseen ei ole näkyvissä muutosta. Esimerkiksi kuluneena viikonloppuna lauantain alkuillan ja yökahden välissä poliisi määräsi kahdeksan kuljettajaa ajokieltoon törkeän liikenneturvallisuusepäilyn vuoksi.

− Järjetön kaahaaminen on oman ja muiden tielläliikkujien hengellä leikkimistä. Näiltä kaahareilta voisi kysyä, ymmärtävätkö he ihan tosissaan, että he voivat tappaa ajamisellaan itsensä, kaverit kyydissä tai täysin sivullisia. Yksikin omien rajojen kokeilu autolla maantiellä voi olla se viimeinen, Jari Näkki sanoo.