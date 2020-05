Poliisi huolestui kaahailusta: Järjestäytynyttä rikollisuutta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Poliisi on huolissaan laittomista kokoontumisajoista ja rajuista ylinopeuksista.

Poliisi on huolissaan kaahailun lisääntymisestä liikenteessä. Ylikomisario, poliisin valvonta- ja hälytystoiminnan ja johtamisen asiantuntija Sami Hätönen kertoo Twitterissä, että esimerkiksi laittomat kokoontumiset ovat muuttuneet yhä villeimmiksi.

Hän viittaa Itä-Uudenmaan poliisin vanhemman konstaapelin Sari Nuolekosken päivitykseen, jonka mukaan viikonlopun aikana Uudellamaalla ajettiin jälleen kovia ylinopeuksia. Jopa 54 kuskin kerrotaan menettäneen viikonlopun aikana Itä-Uudellamaalla korttinsa kaahailussa.

– Tästä ei voi tykätä, mutta hyvää työtä olette tehneet, ylikomisario Sami Hätönen kommentoi hyllytettyjä ajokortteja Twitterissä.

– Sama koskee laittomia kokoontumisajoja, jotka näyttävät menevän yhä villimmäksi, #poliisi #liikenneturvallisuus, hän jatkaa.

– ”Pojat eivät ole vain poikia”, vaan kyse on henkeä ja terveyttä vaarantavasta järjestätyneestä rikollisuudesta.

Twitterissä kummastellaan, viittaako poliisi kokoontumisajoilla esimerkiksi vanhojen autojen kokoontumisajoihin.

– On kokoontumisia ja ”kokoontumisia”. Omasta kokemuksesta voin sanoa sitä, että kun nuo keski-iän ylittäneet ajoneuvot kokoontuu niin niistä harvemmin aiheutuu merkittävää harmia. Kun on kyse nuoremmista ajo-oikeuden haltijoista, niiden kokoontumisissa riittää meille töitä, Sari Nuolikoski vastaa.

Kevään aikana ympäri Suomea on tullut ilmi suuri määrä ylinopeustapauksia, joissa kyse on ollut suurista nopeuksista. Verkkouutiset kertoi aiemmin, että koronakriisi aikana on mitattu paikoin jopa 245km/h ylinopeuksia.

Rajuja ylinopeuksia viitattiin viikonlopun aikana myös Helsingissä. Suurin mitattu nopeus oli poliisin mukaan 204 km/h. Kehityksestä ollaan poliisissa pöyristyneitä.

– Huh huh, hurja määrä. Ei näin arvoisat tienkäyttäjät, poliisihallituksen poliisitarkastaja Heikki Kallio kommentoi.

Tästä ei voi tykätä, mutta hyvää työtä olette tehneet. Sama koskee laittomia kokoontumisajoja, jotka näyttävät menevän yhä villimmäksi. "Pojat eivät ole vain poikia", vaan kyse on henkeä ja terveyttä vaarantavasta järjestätyneestä rikollisuudesta. #poliisi #liikenneturvallisuus — Ylikomisario (@samihatonen) May 24, 2020

On kokoontumisia ja ”kokoontumisia”. Omasta kokemuksesta voin sanoa sitä, että kun nuo keski-iän ylittäneet ajoneuvot kokoontuu niin niistä harvemmin aiheutuu merkittävää harmia. Kun on kyse nuoremmista ajo-oikeuden haltijoista, niiden kokoontumisissa riittää meille töitä… — PoliisiSari (@PoliisiSari) May 24, 2020

Viikonlopun aikana #Helsinki #liikennepoliisi joutui määräämään useita

kuskeja ajokieltoon pääasiassa rajujen ylinopeuksien vuoksi 👮🏽‍♂️👎🏽 pic.twitter.com/hGu4D0tKRn — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) May 24, 2020