Poliisi HS:lle: Kamerat laitetaan sinne, mistä sakkoja tulee

Poliisin liikenneturvakeskuksen johtajan mukaan kameratolppien paikat valitaan tietoisesti esimerkiksi nopeusrajoitusten muuttumiskohdan läheltä.

Helsingin Sanomien kyselyyn vastanneista ylivoimainen enemmistö on sitä mieltä, että peltipoliisit on sijoiteltu tarkoituksenhakuisesti, jotta niiden avulla saisi kerättyä mahdollisimman paljon rahaa. Kyselyyn tuli lähes 2 300 vastausta.

− Peltipoliisien lisääminen on täysin väärä suunta, ja tapa, jolla ne on sijoiteltu, on raivostuttava. Ylipäätään ylinopeudesta on tehty suurempi ongelma kuin se on, eräs vastaaja kommentoi.

Huomautuksen saa, jos nopeus ylittää sallitun rajan 3–6 kilometrillä tunnissa. Rikesakko seuraa 7–20 kilometrin ylinopeudesta. Päiväsakolla rangaistaan, jos nopeus ylittää sallitun vähintään 21 kilometrillä tunnissa.

Monien raivo kohdistuu suoraan Poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtajaan Dennis Pastersteiniin. Peltipoliisien paikan päättää viime kädessä Helsingin kaupungin tai ely-keskuksen kaltainen tienpitäjä, mutta Pastersteinin mukaan poliisin näkemyksellä on toki asiaan vaikutusta.

Pasterstein myöntää, että tolppia pidetään tietoisesti siellä, mistä sakkoja tulee. Esimerkiksi nopeusrajoitusten muuttumiskohdan lähellä on tolppia siksi, että autoilijat todella vähentäisivät nopeuttaan.

− Jos nopeusrajoitus laskee, siihen on jokin syy. Tolpan tarkoitus on, että pudonnutta nopeusrajoitusta todella aletaan noudattaa, hän sanoo.