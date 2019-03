Helsingissä liikkuu suden näköinen eläin

Helsingin poliisin mukaan eläimestä on tehty useita havaintoja.

Itä-Helsingin alueella on liikkunut maanantaina aamulla suden näköinen eläin. Helsingin poliisi tiedottaa asiasta Twitterissä.

− Poliisi on tilanteen tasalla. Eläimen lajia selvitetään parhaillaan, twiittissä kerrotaan.

Poliisin mukaan eläimestä on tehty useita havaintoja, eikä se ole lähestynyt ihmisiä.

