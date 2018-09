Poliisi haluaa myydä nopeustutkia vapaaehtoisille Skotlannissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansalaisilla ei olisi varsinaista sakotusoikeutta, mutta ylinopeuksista ilmoitettaisiin eteenpäin poliisille.

Skotlannin poliisi on esittänyt uutta liikenteen nopeusvalvontakampanjaa, jonka osana kansalaisille myytäisiin omia nopeustutkia.

The Drive -julkaisun mukan vapaaehtoisilla ei olisi varsinaista sakotusoikeutta, mutta he valvoisivat liikennettä omissa yhteisöissään ja ilmoittaisivat poliisille mahdollisista rikkeistä.

Poliisijohtaja Alan Carsonin mukaan vapaaehtoiset tullaan kouluttamaan tehtäviinsä. Tarkoituksena on vähentää ylinopeuksia ilman poliisivoimien ylimääräistä kuormittamista.

Poliisi sai alkuperäisen idean aloitteesta, jossa ehdotettiin pahvisten poliisihahmojen sijoittamista teiden varsille. Ajatusta ei pidetty kovin tehokkaana tapana vähentää ylinopeuksia, joten sen pohjalta kehitettiin uusi ”yhteisövahtien” konsepti.

– Yhteisöllinen valvonta ottaa paikalliset asukkaat mukaan liikenneturvallisuuden parantamiseen. Ryhmät voivat ostaa kaluston, me tarjoamme tarvittavan koulutuksen, Carson sanoo.

– He voivat suorittaa oma-aloitteista valvontaa ja ilmoittaa ylinopeutta ajavista autoista. Kun ylinopeuksia ilmenee, lähetämme näille autoilijoille kehotuksen noudattaa paikallista nopeusrajoitusta.

Osa ammattiliiton edustajista on pitänyt ohjelmaa yhtä naurettavana kuin ”pahvipoliiseja”, mutta myös tukea on löytynyt. Vastaavat kokeilut ovat osoittautuneet tehokkaaksi muualla Britanniassa, jossa ohjelmiin on saatu mukaan jo yli 3000 vapaaehtoista.