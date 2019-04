Poliisi epäilee rikosta puolueen kampanjoinnissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Helsingin poliisin mukaan puolueen vaalitilaisuudessa on ollut esillä vaalimainoksia, joiden epäillään täyttävän rikoksen tunnusmerkistön.

Helsingin poliisi epäilee, että eduskuntavaaleissa mukana olevan puolueen toiminnassa on viikonloppuna täyttynyt rikoksen tunnusmerkit. Puolue on poliisin tiedotteen mukaan pitänyt vaalitilaisuuden viikonloppuna Narinkkatorilla Helsingin Kampissa.

Vaalitilaisuudessa on muun muassa ollut esillä vaalimainoksia, joiden tekstien epäillään täyttävän rikoksen tunnusmerkistön. Poliisin näkemyksen mukaan kampanjointi on ollut vihamielistä ja maahanmuuttajien ja seksuaalivähemmistöjen syrjintään tähtäävää.

Poliisi on käynnistänyt asiassa esitutkinnan. Rikosnimike on tässä vaiheessa tutkintaa kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Rikoksesta epäillään kahta eduskuntavaaliehdokasta. Toinen heistä on myös puolueen puheenjohtaja.

Poliisi ei kerro, mistä puolueesta on kyse.