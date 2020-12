Poliisi avautuu Koskelan teiniuhrin kohtalosta: Tätä ei saa ikinä unohtaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhteiskunnan on toimittava, jotta seuraava vastaavanlainen henkirikos voidaan estää, rikosylitarkastaja sanoo.

Helsingin poliisin rikosylitarkastaja Jonna Turusen mukaan Koskelassa joulukuun alussa tapahtuneen 16-vuotiaan pojan murhalla on yhteiskunnallisesti suuri merkitys.

− Nyt jos koskaan pitäisi kiinnittää huomio siihen, että tapahtumilla on tausta, jossa tehdyt toimenpiteet, tarjottu apu ja huolenpito eivät ole olleet riittäviä lapsen suojelemiseksi, Jonna Turunen kirjoittaa blogissaan.

Hän kertoo seuraavansa itse asiaa läheltä tutkintaa hoitavien poliisien esimiehen roolissa.

− Henkirikos on koskettanut laajasti myös meitä ammattilaisia. Kukaan tätä henkirikosta hoitavista poliiseista ei unohda sitä koskaan. Yhteiskunnankaan ei pitäisi, jotta seuraava vastaavanlainen tapaus voidaan ihan oikeasti estää.

Lastensuojelun ja kaikkien lasten ja nuorten kanssa toimivien tehtävä on suojella lapsia ja nuoria. Tällä hetkellä tähän ei Turusen mukaan täysin päästä.

Poliisi on kertonut Koskelan surmatyöstä, että uhri oli lastensuojelun asiakas ja sijoitettu kotinsa ulkopuolelle. Turunen huomauttaa lastensuojelutahojen kertoneen jo useasti voimavarojensa olevan riittämättömät.

Poliisi on myös kertonut, että surmatyöstä epäillyt kolme poikaa ovat kohdistaneet uhriin väkivaltaa ja kiusaamista jo aiemmin.

− Meille poliisissa lasten ja nuorten tukemisen ja hoidon riittämättömyys heijastuu riittämättöminä ja tehottomina toimenpiteinä, ja poliisi on viimeisenä linnakkeena mukana asiassa ‒ silloin, kun jotain vakavaa on jo tapahtunut.

”Vastuu on yhteiskunnan”

Turusen mukaan ”asioita ei pidä vähätellä”.

− Pelkoa ei tarvitse lietsoa, mutta ei pidä vaietakaan siitä, miten asiat ovat. Poliisilla on velvollisuus kertoa, ja laajalla joukolla ihmisiä on oikeus tietää. Heillä, jotka ajattelevat, että tämä tapahtuu jossain toisessa maailmassa, on oikeus tietää, hän sanoo.

Poliisillakin on Turusen mukaan hyvää ennalta estävää toimintaa ja nuorten keskuudessa toimimista.

− Kuitenkaan kaikkea ei voida pehmein keinoin estää, vaan tarvitaan paljon tehokkaampia otteita, ihan kaikilta viranomaisilta, joka käänteessä.

− Joskus koviltakin vaikuttavat ratkaisut toimivat paljon paremmin uuden suunnan löytämiseksi nuoren elämässä. Siinä vaiheessa, kun asia tulee rikostutkintaan, on jo tapahtunut jotain erittäin ikävää ja ollaan auttamatta liian myöhässä. Ja sitten, kun ollaan vaiheessa, että puhutaan rikoskierteestä, kyse onkin vakavasta asiasta, eikä minkään tasoisesta oirehtimisesta voida siinä yhteydessä puhua.

Turusen mukaan yhteiskunnan on tehtävä enemmän, jotta ”tällainen ei enää koskaan toistu”.

− Vastuu on yhteiskunnan, jonka tehtävänä on antaa riittävät työkalut ja voimavarat.