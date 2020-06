Poliisi aloittaa esitutkinnan Katri Kulmunin viestintähankinnoista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhtä virkamiestä epäillään petoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Helsingin poliisilaitos on saanut päätökseen työ- ja elinkeinoministeriön sekä valtiovarainministeriön viestintäkoulutushankintoihin liittyvän esiselvityksen. Koulutushankinnoista tehtiin poliisille useita tutkintapyyntöjä.

‒ Esiselvityksen perusteella asiassa on syytä epäillä rikosta ja poliisi aloittaa esitutkinnan, esiselvityksen tehnyt rikoskomisario Teemu Jokinen kertoo tiedotteessa.

– Epäiltynä on tällä hetkellä yksi virkamies, joka on esiselvityksen perusteella laajasti osallistunut koulutushankintoihin. Esiselvityksen perusteella asiassa on syytä epäillä petosta ja virkavelvollisuuden rikkomista.

Poliisi kuitenkin korostaa, että kysymyksessä on vasta rikosprosessin ensimmäinen vaihe eli rikosepäily, vaikka esiselvityksessä löytyi konkreettiset perusteet esitutkinnan aloittamiselle. Esitutkinnan aikana rikosnimikkeet tai koko rikosepäily voi muuttua olennaisestikin.

Asiasta ei poliisin mukaan ole tällä hetkellä muuta tiedotettavaa.

