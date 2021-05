Poliiseja kaivataan 8200 – ”selvitään juuri ja juuri”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Poliisiylijohtajan mukaan turvallisuus on valtion ydintehtävä.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen toteaa Suomen poliisin tekevän eurooppalaisittain erinomaista tulosta, vaikka taloudelliset voimavarat ovat pienet väkilukuun suhteutettuna.

Poliisin tehtäväkenttä on laajentunut samalla kun osaamisen vaatimustaso on moninkertaistunut. Myös lakisääteisiä velvoitteita on tullut lisää.

– Olosuhde on pakottanut priorisoimaan ja venymään. Poliisi ei voi kuitenkaan jättää tehtäviä hoitamatta. Seurauksena on ollut, että rikosten tutkinta-ajat ovat kasvaneet, haja-alueilla partion saapuminen kestää, välttämättömästäkin kehittämisestä on tingitty, toimitilat rapistuvat ja henkilöstö väsyy, Seppo Kolehmainen kirjoittaa blogissaan.

Hänen mukaansa tehtävistä selvitään juuri ja juuri, mutta venymisestä ei voi tulla pysyvää tilaa. Ensi vuoden loppuun mennessä poliisien määrä on tarkoitus nostaa 7500 henkilötyövuoteen, mutta vuonna 2030 Suomeen tarvittaisiin jo 8200 poliisia.

Kolehmainen painottaa, että turvallisuus on valtion ydintehtävä.

– Yhteiskunnan pitää varmistaa, että poliisin resurssit, välineet ja lainsäädäntö olisivat mahdollisimman hyvin tasapainossa toimintaympäristön, sekä poliisille asetettujen tavoitteiden ja odotusten yhtälössä. Kokonaisuutena poliisin on oltava tuloshakuinen, laadukas ja yhtenäinen toimija, joka kykenee turvaamaan kaikkia, kaikkina aikoina, Seppo Kolehmainen toteaa.