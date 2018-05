Poliiseille halutaan tehokkaampia keinoja huumeiden nettikauppaa vastaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja Ville Skinnari (sd.) on huolissaan lisääntyvästä huumeongelmasta ja perää uusia keinoja valvonnan lisäämiseksi.

Lahden huumeongelma on noussut viime päivinä otsikoihin. Ville Skinnari on sopinut aiheen tiimoilta tapaamisen sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) kanssa tulevalle viikolle yhdessä poliisin, Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymän kanssa. Lisäksi hän on jättänyt asiasta hallitukselle kirjallisen kysymyksen.

– Poliisille on luotava uusi ja tehokkaampi toimintamalli, jossa erityisesti internetissä tapahtuvan huumeiden tarjontaan ja keskusteluun voidaan puuttua. Nuoret ovat netissä, joten poliisin ja ennaltaehkäisevän työn on myös oltava siellä, Skinnari korostaa.

Hän haluaa keskustella Mykkäsen kanssa poliisien resurssien kohdentamisesta valvontatyöhön ja ennaltaehkäisyyn sekä erityisesti netissä tapahtuvan valvontatyön paremmasta hyödyntämisestä ja kehittämisestä. Nyt valtiovallan huomio on kiinnittynyt tiedustelulain yhteydessä esitettyyn voimavarojen lisäykseen.

– Tarvitsemme poliiseja internettiin myös ilta- ja yöaikaan, jotta toiminta olisi uskottavaa ja valeostosten kautta voidaan saada rikolliset vastuuseen. Tarvitaan poliiseja, jotka voivat täysipäiväisesti syventyä verkossa tapahtuvan huumekaupan maailmaan. Se vaatii lisäresursseja, Skinnari sanoo.

Hänen mukaansa Päijät-Hämeessä yhteistyötä sosiaali- ja terveysviranomaisten, poliisin ja koulujen kanssa on tiivistetty. Skinnarin mukaan ennaltaehkäisevän työn merkitys on suuri, erityisesti kokemusasiantuntijoiden panos on tärkeä.

– Kouluissa on tehty hyvää valistustyötä muun muassa terveystiedon tunneilla ja oppilailla on hyvä tieto huumeiden vaaroista, mutta lisää toimia tarvitaan.

– Ei tämä olen vain Lahden haaste. Huumeongelma on kasvanut Lahden lisäksi muuallakin Suomessa. Ennaltaehkäisevän työn merkitys korostuu entisestään, koska mikään valvonta ei poista tarjontaa koskaan kokonaan, Skinnari toteaa.