Poikkeusjoulu voi kiristää tunnelmia

Erilaiset lähisuhdeväkivaltaa kokeneille suunnatut palvelut tarjoavat apua läpi joulun.

Turvakodit ja Nollalinja-puhelinpalvelu auttavat lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokevia vuoden jokaisena päivänä. Palvelut on tarkoitettu kaikille, niin perheille kuin yksin apua tarvitseville, iästä ja sukupuolesta riippumatta. Myös erilaiset chat-palvelut tarjoavat matalan kynnyksen keskusteluapua.

Lähestyvät juhlapyhät voivat tuoda monelle ristiriitaisia tunteita. Joulu saattaa tarkoittaa mukavien asioiden lisäksi yksin jäämistä väkivaltaiseen ilmapiiriin, kontrollointia tai kohtuutonta painostusta.

– Nollalinjan puhelumäärät ovat viime vuosina nousseet juhlapyhien jälkeen, esimerkiksi joulun välipäivinä. Neuvoa ja tukea voi hakea jo silloin, kun herää ajatus, että onkohan tässä kyse väkivallasta tai kun kokee väkivallan uhkaa. Väkivaltaa voi ilmetä lähisuhteessa esimerkiksi taloudellisena painostamisena tai henkisenä kontrollointina, toteaa Nollalinjasta vastaava erityisasiantuntija Elisa Niklander THL:stä.

Turvakodista apua

Suomessa on 29 turvakodista koostuva turvakotiverkosto, joka palvelee asiakkaita ympäri vuorokauden. Tänä vuonna asiakasmäärissä on ollut normaalia suurempaa vaihtelua ja koronan aiheuttama poikkeuksellinen tilanne on entisestään kuormittanut sekä turvakotien asiakkaita. Korona on tuonut lisähaasteita myös turvakotien henkilöstölle.

– Turvakotiverkosto on erittäin vaativassa tilanteessa pysynyt erinomaisella tavalla toimintakykyisenä ja palvellut asiakkaita vuoden jokaisena päivänä. Niin perheitä kuin yksin tulevia asiakkaitakin viettää joulunsa turvakodissa. Joulua vietetään turvakodeissa perinteisin, kodinomaisin menoin, kertoo turvakotipalvelujen kehittämispäällikkö Joonas Peltonen THL:stä.

Alkava vuosi tuo pieniä muutoksia turvakotiverkostoon. Uudellamaalla sijaitseva turvakoti Mona muuttuu vuoden alusta vain naisille tarkoitetuksi turvakodiksi.

– Tämä muutos vastaa havaittuun tarpeeseen ja kansainväliseen velvoitteeseen. Uudellamaalla turvakotipalvelut pysyvät hyvin kaikkien asiakkaiden saavutettavissa, sillä alueella on kaiken kaikkiaan yhdeksän turvakotia, Peltonen sanoo.

Nollalinjalle voi soittaa myös väkivaltaa kokeneen läheiset

Tänä vuonna Nollalinjan puhelumäärän kasvu on jatkunut. Menneen syksyn aikana Nollalinjaan soitettiin keskimäärin noin 60 puhelua vuorokaudessa.

Nollalinja palvelee numerossa 080 005 005. Nollalinjalla päivystävät väkivaltatyön ammattilaiset palvelevat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Lisäksi tulkkauspalvelun avulla Nollalinjalla voi keskustella venäjän, arabian, somalin, darin, farsin ja soranin kielellä. Päivystäjillä on ajankohtainen tieto turvakotien vapaista asiakaspaikoista sekä laajasti tietoa muista auttavista tahoista Suomessa.