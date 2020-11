Poikajoukko puukotti miehen kuoliaaksi Helsingissä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Teosta epäillään kolmea 14-16 vuotiasta poikaa.

Helsingin Vallilassa tapahtui perjantain ja lauantain vastaisena yönä puukotus, josta epäillään kolmea 14- ja 16-vuotiasta poikaa.

Hätäkeskus sai tiedon Päijänteentien ja Mäkelänkadun risteyksessä tapahtuneesta puukotuksesta yhdeltä aamuyöllä. Poliisit löysivät paikalta vuonna 2001 syntyneen uhrin, joka kuoli myöhemmin vammoihinsa sairaalassa. Tekijät ehtivät poistua paikalta ennen poliisin saapumista.

Poliisi epäilee teosta kolmea 14-16 vuotiasta poikaa, joista kaksi on tavoitettu. Toinen tavoitetuista on pidätettynä. Ennen puukotusta epäillyt ovat liikkuneet viiden hengen seurueessa, johon on kuulunut myös kaksi tyttöä.

Tekoa tutkitaan tappona. Rikoskomisarion ja tutkinnanjohtajan Jukka Larkion mukaan poliisi on lauantain aikana tehnyt alueella teknistä ja taktista tutkintaa, sekä muun muassa tarkastanut valvontakameroiden tallenteita.

Mahdollisista tiedoista tai havainnoista seurueeseen tai puukotukseen liittyen pyydetään ilmoittamaan poliisille osoitteeseen [email protected].

Poliisi tiedottaa tapauksesta seuraavan kerran, kun kun se on tutkinnan etenemisen kannalta mahdollista.