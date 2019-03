Pohjolan suurharjoitus teki vaikutuksen brittien kommandoihin

Pohjois-Ruotsin Northern Wind 2019 -harjoitus oli siihen osallistuneiden brittikommandojen mukaan ”vaikuttava” suoritus Suomen, Ruotsin ja Norjan asevoimilta. 40. kommandoyksikkö suitsuttaa asesimulaattorien kanssa suoritettua käsikirjoittamatonta taisteluharjoitusta twitterissä (alla).

Ruotsalaisten ja suomalaisten joukkojen muodostama yhdistetty prikaati puolustautui harjoituksessa lännestä hyökkäävää norjalaisista, amerikkalaisista ja brittiläisistä joukoista rakennettua prikaatia vastaan.

350 brittikommandoa integroitiin harjoituksessa ensimmäistä kertaa täysin norjalaiseen osastoon. Brittien komentaja, everstiluutnantti Paul Maynard kertoi harjoituksesta suomalaisen puolustusasiantuntija Petri Mäkelän Vantage Point North -blogiin antamassaan haastattelussa. Maynard kieltäytyi kommentoimasta taisteluharjoituksen lopputulosta. Hän kuvasi kuitenkin taistelua ruotsalaissuomalaista prikaatia vastaan haastavaksi.

Brittikomentajan mukaan puolustajien etuna oli taisteleminen tutussa ympäristössä. Ruotsalaissuomalaisella osastolla oli myös käytössään verrattain runsaasti tykistöä ja panssareita. Maynard arvioi Ruotsin asevoimien olleen myös jossain määrin kokematon tämäntyyppisessä käsikirjoittamattomassa taisteluharjoituksessa.

Ruotsin maavoimien järjestämään Northern Wind -harjoitukseen osallistui kaikkiaan yli 1 500 suomalaista sotilasta ja noin 500 ajoneuvoa. Se on tähän mennessä suurin Suomen ja Ruotsin maavoimien välinen harjoitus. Yhtensä harjoitukseen osallistui noin 10 000 sotilasta.

#Northernwind2019 was a huge undertaking by Swedish, Norwegian and Finnish forces. With US and UK forces deeply embedded, they have pulled off a Division scale, multi-national, force on force live exercise that was fully instrumented with weapon effects simulators. Impressive. https://t.co/p5qL6tj1l2

— 40 Commando Royal Marines (@40commando) March 26, 2019