Pohjoismaiset kärkiehdokkaat kohtaavat EU-vaalikeskustelussa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tilaisuus järjestetään Pohjoismaiden neuvoston teemaistunnon yhteydessä Kööpenhaminassa.

Kevään europarlamenttivaaleihin valmistaudutaan yhteispohjoismaisella vaalikeskustelulla. Pohjoismaiden neuvosto kokoaa kaikkien kolmen pohjoismaisen EU-maan ehdokkaita ensimmäistä kertaa yhteiseen keskusteluun, joka käydään 8. huhtikuuta.

Osallistujat tulevat Suomesta, Ruotsista ja Tanskasta, ja monet heistä ovat puolueidensa kärkiehdokkaita 26. toukokuuta käytävissä vaaleissa.

Vaalikeskustelun juontaa Tanskan yleisradioyhtiö DR:n EU-kirjeenvaihtaja Anna Gaarslev. Keskustelu on jaettu kolmeen teemaan: Pohjola Brexitin jälkeen, ilmastopolitiikka sekä turvallisuus- ja puolustuspolitiikka.

– Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus. Pohjoismaiden neuvosto ei ole aiemmin järjestänyt eurovaalikeskustelua, johon osallistuisi kaikkien pohjoismaisten EU-maiden ehdokkaita. Luvassa on jännittävä keskustelu, joka on leimallisesti pohjoismainen ja jonka teemat ovat päivänpolttavia niin Pohjolassa kuin EU:ssakin, toteaa ruotsalaisparlamentaarikko Jessica Polfjärd tiedotteessa.

Kaikilla paikalla olevilla parlamentaarikoilla on mahdollisuus esittää keskustelun aikana kysymyksiä riippumatta siitä, onko heidän maansa mukana EU:ssa. Näin eurovaaleille saadaan annettua yhteispohjoismaista nostetta. Keskustelun järjestää Pohjoismaiden neuvoston Tanskan-valtuuskunta.

– Pohjoismaiden neuvosto panostaa hyvään pohjoismaiseen yhteistyöhön myös EU:ssa. Siksi tämä eurovaalien yhteinen kampanja-avaus on paikallaan, ja se on myös ensimmäinen laatuaan. On kiinnostavaa nähdä, poikiiko keskustelu uusia pohjoismaisia yhteistyömahdollisuuksia EU:ssa, sanoo tapahtumaa isännöivä Pohjoismaiden neuvoston tanskalaisjäsen Henrik Dam Kristensen.

Keskustelun osallistujat:

Tanska: Mette Bock (Liberaali allianssi), Morten Løkkegaard (Venstre), Jeppe Kofod (Sosiaalidemokraatit), Peter Kofod (Tanskan kansanpuolue), Pernille Weiss (Konservatiivinen kansanpuolue), Morten Helveg Petersen (Radikaali Venstre), Margrete Auken (Sosialistinen kansanpuolue), Nikolaj Villumsen (Yhtenäisyyslista) ja Lave K. Broch (EU-vastainen kansanliike).

Suomi: Heidi Hautala (Vihreä liitto) ja Kimmo Sasi (Kansallinen Kokoomus).

Ruotsi: Jessica Polfjärd (Maltillinen kokoomuspuolue) ja Peter Lundgren (Ruotsidemokraatit).