Pohjoismainen nuoriso juo entistä vähemmän

Alaikäiset juovat kaikissa Pohjoismaissa vähemmän kuin ennen.

Vnhemmat ja lisääntynyt valvonta vapaa-aikana voivat olla tähän syynä, arvioi Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen uusi raportti.

Alkoholinkulutus on pohjoismaisten nuorten keskuudessa vähentynyt viimeisten 10–15 vuoden aikana. Sellaisten alle 15-vuotiaiden osuus, jotka eivät koskaan ole maistaneet alkoholia, on kasvanut kaikissa Pohjoismaissa. Esimerkiksi Ruotsissa 15-vuotiaiden alkoholia juoneiden osuus on puolittunut viimeisten kymmenen vuoden aikana ja on nyt noin 40 prosenttia.

What’s new about adolescent drinking in the Nordic countries? -raportissa on käyty läpi useita satoja Pohjoismaisten nuorten juomatottumuksia käsitteleviä tutkimuksia, ja se on laadittu tiiviissä yhteistyössä pohjoismaisista tutkijoista koostuneen asiantuntijaryhmän kanssa.

– Alaikäisillä alkoholia käyttävillä nuorilla on aiempaa vähemmän tilaisuuksia juomiseen eli nuoret juovat aiempaa harvemmin, ja alkoholimäärät ovat pienempiä kuin 10–15 vuotta sitten. Poikien ja tyttöjen juomatottumukset ovat lähentyneet toisiaan. Nuoret ovat myös aiempaa vanhempia sekä juodessaan että humaltuessaan ensimmäistä kertaa, kertoo tutkija Yaira Obstbaum-Federley.

Tanskalaiset juovat eniten

Pohjoismaiden välillä on myös eroja. Islantilaiset nuoret juovat vähiten ja tanskalaiset eniten. Alkoholia edellisen kuukauden aikana käyttäneiden islantilaisten nuorten osuus oli vuonna 2015 tehdyn The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs -tutkimuksen mukaan yhdeksän prosenttia.

Tanskassa vastaava luku on noin 70 prosenttia, ja siellä humalahakuinen juominen kuuluu myös edelleen osaksi nuorisokulttuuria.

– Islannissa juomisen väheneminen on ollut merkittävintä kaikkiin muihin Pohjoismaihin verrattuna. Tanska on sitä vastoin ainoa Pohjoismaa, jossa nuorten alkoholinkulutus on edelleen keskimääräistä eurooppalaista kulutusta suurempaa, Obstbaum-Federley toteaa.

Niiden nuorten osuus, jotka ovat olleet humalassa edellisen kuukauden aikana oli Tanskassa 32 prosenttia, Färsaarilla kymmenen, Suomessa 13, Ruotsissa yhdeksän, Norjassa kahdeksan ja Islannissa kolme prosenttia.

Vanhemmat valvovat paremmin

Tutkimukset eivät ole vieläkään onnistuneet esittämään selkeää vastausta kysymykseen, miksi nuoret juovat vähemmän kuin ennen.

Nuorten ihmisten elämässä on tapahtunut monia muutoksia sinä aikana, kun alkoholinkäyttö on vähentynyt. On kuitenkin epäselvää, mitkä näistä muutoksista ovat olleet merkittäviä alkoholinkulutuksen vähenemisen kannalta.

Yksi mahdollinen syy nuorten vähentyneelle juomiselle on, että vanhemmat ovat aiempaa paremmin selvillä siitä, missä heidän lapsensa viettävät vapaa-aikaansa, ja että vanhemmat pystyvät paremmin valvomaan lapsiaan kännyköiden avulla. Vanhemmat suhtautuvat myös aiempaa kielteisemmin nuorten juomiseen.

Tutkimukset osoittavat myös, että alaikäiset kokevat aiempaa vaikeammaksi alkoholin hankkimisen, ja että tämä liittyy juomisen vähenemiseen.

– Jotkut tutkijat väittävät myös, että nuorisokulttuuri suhtautuu aiempaa kielteisemmin alkoholinkäyttöön. Mutta tässäkin näyttää olevan eroja. Tanskassa alkoholinkäyttöön suhtaudutaan edelleen myönteisemmin ja sen katsotaan olevan luonnollinen osa nuorisokulttuuria, vaikka sielläkin asenteet ovat muuttuneet, toteaa Obstbaum-Federley.

Siitä, että nuoret joisivat vähemmän siksi, että he viettävät enemmän aikaa tietokoneella tai sosiaalisessa mediassa, ei vielä ole riittävästi tutkimusnäyttöä.

Teoria, jonka mukaan kannabis olisi korvannut alkoholin, ei myöskään näytä pitävän paikkaansa. Kannabis pikemminkin täydentää alkoholia, ja suurin osa kannabiksen käyttäjistä käyttää myös alkoholia.

– Nykypäivän nuoret ovat monin tavoin tunnollisia ja järkeviä. He arvostavat esimerkiksi koulua, ja juovat ja polttavat vähemmän. Samanaikaisesti heillä on aiempaa enemmän erilaisia oireita, kuten stressiä, ahdistusta ja unettomuutta. Mielenterveysongelmat näyttävät lisääntyneen useissa Pohjoismaissa. Tutkijoita hämmentää se, että samanaikaisesti alkoholinkulutus kuitenkin vähenee, sanoo Obstbaum-Federley.

Hänen mukaansa ei tiedetä, merkitseekö alaikäisten juomisen väheneminen myös sitä, että tulevat sukupolvet juovat vähemmän aikuisinakin.

– Jotkut suomalaiset tutkimukset osoittavat, että vähäisempi juominen alaikäisenä ei ole tarkoittanut vähäisempää alkoholinkäyttöä nuorten täytettyä 18 vuotta, jolloin alkoholia saa juoda laillisesti. Juomakulttuuri muuttuu kuitenkin hitaasti, ja on olemassa joitakin viitteitä siitä, että nuoremmat sukupolvet juovat aikuisinakin vähemmän, Obstbaum-Federley toteaa.