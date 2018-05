Pohjoiskorealaisilta paloi pinna – ”Kim Jong-uniin ei enää luoteta”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jopa työväenpuolueen virkailijoiden kerrotaan olevan hämmentyneitä.

Pohjoiskorealaisten kerrotaan suhtautuvan epäileväisesti valtion propagandaan, joka ylistää maan johtajan Kim Jong-unin diplomaattisia saavutuksia.

Kimin hallinto haluaa käydä enemmän kauppaa ja toivoo Pohjois-Korealle asetettujen pakotteiden hellittävän. Taustalla on Kimin ja Etelä-Korean presidentin huhtikuun lopulla järjestetty huipputapaaminen sekä Kimin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mahdollinen tapaaminen kesäkuussa.

Pohjois-Hamgyeongin maakunnassa asuvan nimettömänä esiintyvän lähteen mukaan suurin osa pohjoiskorealaisista ei luota valtionmedian levittämään propagandaan Kimin ”suurista saavutuksista”.

Lähteen mukaan media ja erilaiset paikalliset tapahtumat levittävät propagandaa, jonka mukaan Pohjois-Koreasta tulee suuri talousmahti Kimin strategisen suunnitelman ansiosta.

– Kansalaiset, joita on huijattu propagandalla aikaisemmin, suhtautuvat siihen epäillen. Ihmisiä on huijattu niin pitkään, että mitä tahansa Kim lupaa, he eivät usko sitä, lähde kertoo uutissivusto Radio Free Asialle.

– Me emme usko häntä. Kukaan ei luota häneen.

Ryanggangin maakunnassa asuvan lähteen mukaan työväenpuolueen keskuskomitea ilmoitti hiljattain USA:n ja Pohjois-Korean ”historiallisesta tapaamisesta” ja kertoi päättäneensä siitä turvatakseen maan tulevaisuuden.

– Siitä huolimatta ihmisiä ei kiinnosta ollenkaan.

Lähteen mukaan Pohjois-Korean propagandakoneisto hehkuttaa mahdollista huipputapaamista, mutta vaatii ihmisiä samaan aikaan vastustamaan ”imperialismia” ja Yhdysvaltoja.

– Ihmiset hämmentyvät ristiriitaisista viesteistä ja suhtautuvat niihin välinpitämättömästi.

– Jopa puoluevirkailijat ovat hämmentyneitä.