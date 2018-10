Pohjoiskorealaisia katoaa kesken sadonkorjuun

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viranomaiset kehottavat viljelijöitä palaamaan ’sadonkorjuun taistelukentille’.

Köyhän Pohjois-Korean ruokatuotanto on kohdannut uusia vaikeuksia, sillä maanviljelijöitä ja peltotöihin määrättyjä kansalaisia katoaa kesken sadonkorjuun. Asiasta kertoo Daily NK.

– Sadonkorjuu on saatava tehtyä ajallaan, jotta vilja voidaan säilyttää. Maatilojen johtajilla on kuitenkin suuria vaikeuksia pitää ihmiset rivissä, pohjoiskorealainen lähde kertoo.

Pohjois-Korean viljasato jää tänä vuonna normaalia pienemmäksi helteiden ja kuivuuden takia. Huonon satovuoden takia viljelijöille ei jää peltotöistä juuri mitään käteen. Monet ovatkin päättäneet lähteä sadonkorjuun ajaksi kodeistaan, jotta he välttävät työt pelloilla. Elannon tienaa varmemmin pienimuotoisella yrittämisellä.

Maan viranomaiset ovat kehottaneet viljelijöitä palaamaan takaisin koteihinsa ja osallistumaan ”sadonkorjuun taistelukentille”.

Pohjois-Koreassa maatalous hoidetaan pitkälti ihmisvoimin, joten puoluevirkailijat eivät ole katsoneet hyvällä viljelijöiden niskurointia.

– He ovat kertoneet kadonneiden viljelijöiden perheenjäsenille, että ohjeiden noudattamisesta seuraa rangaistus. Paikallispoliisi on jo pidättänyt muutamia ihmisiä, koska he eivät tulleet töihin. Heidät kuitenkin vapautettiin myöhemmin, Daily NK:n pohjoiskorealainen lähde kertoo.