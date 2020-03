Pohjoiskorealaiset viittaavat kintaalla koronaohjeille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansalaiset ovat huolissaan elintarvikkeiden hintojen noususta, minkä vuoksi kasvosuojat jäävät ostamatta.

Pohjoiskorealaiset eivät välitä viranomaisten ohjeista, joiden mukaan ihmisten pitää käyttää kasvosuojia julkisilla paikoilla koronaviruksen leviämisen estämiseksi, kertoo uutissivusto Radio Free Asia.

Pohjois-Korea ei ole vahvistanut virallisesti yhtäkään COVID-19-tapausta. Taudin uskotaan kuitenkin levinneen maahan. Valtionmedian mukaan tuhansia kansalaista on asetettu tarkkaan valvontaan. Lisäksi useita alueita on asetettu karanteeniin ja suuria tapahtumia on peruttu.

Nimettömänä esiintyvien lähteiden mukaan ihmiset eivät ole hankkineet kasvosuojia, koska hallitus ei ole tiedottanut avoimesti, kuinka laajalle virus on levinnyt.

Ihmisten kerrotaan olevan enemmän huolissaan elintarvikkeiden hintojen noususta.

Maskeja ei osteta, koska ihmiset eivät tiedä, miten vakava tilanne on paikallisesti.

– Viranomaiset korostavat ainoastaan viruksen riskejä. He eivät kerro, miten virus leviää ja kuinka paljon tartuntoja ja kuolemantapauksia on eri alueilla, lähde kertoo.

Yhdysvaltain tautikeskus ei suosittele terveille ihmisille maskien käyttöä. Sen sijaan jo sairastuneille maskeista voi olla hyötyä, koska ne saattavat estää pisaratartunnan yskiessä tai aivastaessa.

Toisen lähteen mukaan ihmiset eivät saa tarpeeksi tietoa, koska viranomaiset rajoittavat tiedonkulkua tartunta-alueilla.

– Korean työväenpuolueen keskuskomitean määräyksien mukaan tartunta-alueilla asuvat ihmiset eivät saa paljastaa paikallisesta tilanteesta mitään.

– Asukkaat luulevat viranomaisten peittelevän tahallaan tartunta- ja kuolemantapausten määrää. Siksi he keräävät ruokaa ja lääkkeitä varastoon eivätkä käytä rahojaan kasvosuojiin.