Pohjoiskorealaiset raivostuivat karanteenien maksuista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pohjois-Koreassa pakotetaan karanteeniin, ja epäillyille koronapotilaille lyödään lasku käteen.

Pohjois-Korean viranomaiset asettavat epäiltyjä koronaviruspotilaita karanteeniin ja sijoittavat heidät kalliisiin majoitustiloihin. Lasku lankeaa kuitenkin potilaiden maksettavaksi, kertoo uutissivusto Radio Free Asia.

Pohjois-Korea ei ole vahvistanut virallisesti yhtäkään COVID-19-tapausta. Taudin uskotaan kuitenkin levinneen maahan. Valtionmedian mukaan ainakin 7 000 kansalaista on asetettu tarkkaan valvontaan. Lisäksi useita alueita on asetettu karanteeniin Kiinan rajan läheisyydessä ja suuria tapahtumia on peruttu.

Nimettömänä esiintyvien lähteiden mukaan ihmiset ovat näreissään karanteenikäytännöstä, jonka katsotaan olevan hallituksen keino kerätä ihmisiltä rahaa.

Kiinan Dandongissa asuva lähde kertoo, että hänellä on sukulaisia rajan toisella puolella sijaitsevassa Pohjois-Korean Sinuijun kaupungissa.

– Keskustelen sukulaisteni kanssa päivittäin. Epäiltyjä koronapotilaita asetetaan karanteeniin maaseudulla kaupungin ulkopuolella. Potilaille tarjotaan kolme kertaa päivässä riisiä ja maissikeittoa.

Lähteen mukaan osa hänen sukulaisistaan on karanteenissa.

– Heidän täytyy maksaa huoneen vuokra koko karanteeniajalta, ja he saavat syödäkseen ainoastaan riisikeittoa. Huoneesta peritään viisi Kiinan juania (0,64 senttiä) päivältä. Maksu pitää maksaa viranomaisille eristyksen päättyessä.

Pohjois-Korean won on käytännössä arvoton valuutta, joten kaupankäynnissä käytetään Kiinan juaneja tai Yhdysvaltain dollareita.

– Viidellä juanilla voi ostaa kaksi kiloa riisiä torikauppiaalta. Asukkaat ovat raivoissaan viranomaisille, koska he eivät auta meitä. He yrittävät käyttää meitä hyväkseen.