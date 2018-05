Pohjoiskorealaiset salahaastattelussa: Terrori pitää maata pystyssä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pohjois-Koreassa opetetaan, että Kim Jong-un tietää kaikesta kaiken.

– Sanotaan, että hän käyttäytyy kuin me muut – mutta vie rahamme. Ihmiset puhuvat siitä, miten pikkumies imee rahaa kuin pieni vampyyri, Sun Hui (nimi muutettu) toteaa.

Hän puhuu avoimen kriittisesti maansa johtajasta Kim Jong-unista. Teko on rohkea. Johtajan kritisointi voi viedä vankileirille tai johtaa vielä pahempaan. Mikäli Sun paljastuisi, ei kuolema tai vankeus kohtaisi pelkästään häntä. Pohjois-Korea soveltaa näissä tapauksissa niin kutsuttua ”kolmen sukupolven rangaistusta”.

Sun on toinen kahdesta pohjoiskorealaisesta, joilta BBC on saanut haastattelun ”salaisen viestintäjärjestelyn” avulla.

Pohjois-Koreassa elävien ihmisten sensuroimattomia haastatteluja on liki mahdoton saada. Kuvaukset elämästä eristäytyneessä diktatuurissa perustuvat pitkälti loikkarien ja maassa vierailleiden ulkomaalaisten kertomuksiin. BBC kertoo varmistaneensa, ettei haastateltavien henkilöllisyyttä voi jäljittää.

Torikauppiaana työskentelevän Sun Huin perheeseen kuuluu mies ja kaksi tytärtä. Hyvinä aikoina he syövät kolme riisipohjaista ateriaa päivässä. Huonoina aikoina riisin joukkoon sotketaan maissia.

Torikauppa on vastoin Pohjois-Koreaa hallitsevan työväenpuolueen kommunistista linjaa. Viranomaiset katsovat toimintaa kuitenkin läpi sormien, koska toistaiseksi se on auttanut pitämään nälänhädän loitolla.

Sun Huin mukaan ruohonjuuritason markkinatalouden salliminen on lisännyt Kim Jong-unin suosiota. Johtajan henkilökultti on vahva ja ehdoton. Sun kertoo, että pohjoiskorealaisille opetetaan Kimin tietävän kaikesta kaiken. Viranomaiset kehottavat kansalaisia myös vasikoimaan toisinajattelijoista – jopa silloin kun he ovat heidän omia perheenjäseniään.

USA pitää köyhänä

Sun Hui kertoo saaneensa tietää Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin ja Kim Jong-unin tulevasta tapaamisesta. Hän uskoo, että Trump on tulossa Pohjois-Koreaan. Todellisuudessa tapaaminen on määrä järjestää Singaporessa.

– Ihmiset eivät tiedä paljoakaan tapaamisesta, mutta kaikki inhoavat Amerikkaa. Sanotaan, että elämme köyhyydessä, koska Yhdysvallat jakoi meidät ja eristi meidät (Etelä-Koreasta).

Kaikenlainen tiedonvälitys on Pohjois-Koreassa tiukasti valtion kontrollissa. Viha Yhdysvaltoja, Japania ja myös Etelä-Koreaa kohtaan sävyttää niin propagandaa kuin opetustakin.

Sun Hui sanoo tilanteen muuttuneen viime aikoina.

– He (viranomaiset) sanovat, että meidän tulisi tulla toimeen Etelän kanssa. Hiljattain he totesivat, että meidän tulisi elää rauhassa Yhdysvaltojen kanssa, jotta kaikkien olisi parempi olla.

”Haluan elää hyvin kunnes kuolen”

Toinen BBC:lle haastattelun antaneista pohjoiskorealaisista työskentelee maan armeijassa.

– Haluan elää hyvin, ilman kateutta – kuolemaamme asti – tulematta sairaaksi, Chol Ho (nimi muutettu) kertoo tulevaisuudentoiveistaan.

Hän myöntää, että maassa on toisinajattelijoita. Chol kuvaa heitä ”jokapäiväisestä elämästä valittajiksi”.

– Joskus valtion turvallisuusvirasto Bowibu saa ihmisiä kiinni väärien asioiden sanomisesta.

– Ihmisiä katoaa yllättäen, mutta sitä ei ole tapahtunut täällä hiljattain.

Chol Hon mainitsema ”katoaminen” merkitsee usein päätymistä Pohjois-Korean brutaaleille vankileireille. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin mukaan niillä viruu 20 000 pohjoiskorealaista. Vankeja kidutetaan ja surmataan mielivaltaisesti. Leireiltä pelastuneiden kertomusten mukaan pakkotyö ja rankka väkivalta kuten raiskaukset ovat arkipäivää.

– Tämä terrori pitää yhteiskuntamme pyörimässä, Sun Hui toteaa.

Hänen kotiseudullaan tapahtuu paljon ”valtion kaappauksia”.

Chol Ho uskoo joidenkin päätyvän vankileireille täysin syyttöminä. Hänen mukaansa viranomaiset keksivät tarinoita ihmisistä näyttääkseen paremmilta työssään.

– He panevat ihmisen sanomaan, että he aikovat matkustaa Kiinaan ja raportoivat heistä sen jälkeen, Chol sanoo.

Pohjoiskorealaissotilas Chol ei ole koskaan tavannut yhtäkään ulkomaalaista. Hän myöntää, ettei tiedä mitään siitä, mitä pohjoiskorealaisista ajatellaan maan rajojen ulkopuolella.

– Vaikka elämämme täällä on vaikeaa, ovat ihmiset mukavia, hän painottaa.