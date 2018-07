Pohjoiskorealaiset hylkäävät kotinsa – joukkopako vuorille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kaupungeissa asuvia kansalaisia pakotetaan usein osallistumaan julkisiin rakennus- ja kunnostushankkeisiin.

Yhä suurempi määrä kaupungeissa asuvia pohjoiskorealaisia jättää kotinsa ja muuttaa kaukana sijaitseville vuorille, kertoo uutissivusto Radio Free Asia.

Nimettöminä esiintyvien lähteiden mukaan kaupunkilaiset pyrkivät siten välttämään säännöllistä pakkotyötä ja Kim Jong-unin hallinnon keräämiä pakollisia maksuja.

– Yhä useammat ihmiset ovat hiljattain hylänneet kotinsa ja asuvat syvällä vuoristossa, kertoo Jagangin maakunnassa asuva lähde.

– He ovat köyhiä ihmisiä, joilla ei ole alkupääomaa yrityksen perustamiseen. He eivät pysty elättämään itseään. He pakenevat viranomaisten toimia, joilla puututaan ihmisten jokapäiväiseen elämään.

Pohjois-Korean viranomaiset valvovat kansalaisten liikkeitä ja toimia varmistaakseen heidän uskollisuutensa hallintoa kohtaan. Kaupungeissa asuvia kansalaisia pakotetaan usein osallistumaan julkisiin rakennus- ja kunnostushankkeisiin varsinkin vuosittaisen työväenpuolueen kokouksen alla.

Useat ihmiset pakenevat vuorille, koska pakkotyöstä ei makseta palkkaa eikä heillä ole varaa suorittaa pakollisia maksuja. Ihmisten kerrotaan olevan ärsyyntyneitä, koska julkisten projektien ei katsota parantavan heidän elämänlaatuaan.

– Jagangin maakunnan vuoret ovat jykeviä ja jyrkkiä. Ihmisten on helppo piileskellä ja elää siellä. Turvallisuuspalvelun agenteilla on vaikeuksia löytää heitä.

Olot vuoristossa eivät ole optimaaliset eikä ruoka aina riitä.

– Ihmiset asuvat vuorilla itse rakentamissaan majoissa ja elättävät itsensä myymällä vihanneksia ja lääkeyrttejä.