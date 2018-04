Pohjoiskorealaiset eivät uskalla sanoa sanaakaan huipputapaamisesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pohjoiskorealaiset eivät ole tietoisia Koreoiden välisistä neuvotteluista.

Suurin osa pohjoiskorealaisista ei tiedä, että Koreat käyvät neuvotteluja perjantaina demilitarisoidulla vyöhykkeellä sijaitsevassa Rauhan talossa, kertoo uutissivusto Radio Free Asia.

Kiinaan usein matkustavat ja Etelä-Korean mediaa salaa seuraavat pohjoiskorealaiset ovat tietoisia huipputapaamisesta, mutta eivät uskalla puhua siitä julkisesti.

– He eivät uskalla sanoa sankaan. Jos he puhuvat tästä ja valtion turvallisuusviranomaiset saavat heidät kiinni, he saavat ankaran rangaistuksen, kertoo Kiinassa vieraileva nimettömänä esiintyvä pohjoiskorealainen.

– Poliisin kasvaneiden tarkastusten ja laajan ilmiantajaverkoston vuoksi kansalaiset ovat tavallista varovaisempia sanomisistaan.

Kim Jong-unin henkivartiokaartin kerrotaan myös ottaneen haltuunsa suuren valtatien Pjongjangin ja Etelä-Korean rajan välillä.

– Pjongjangista Kaesongiin johtava valtatie on yleensä avoin vain virrallisille ajoneuvoille ja ulkomaalaisia kuljettaville busseille. Tavalliset kansalaiset eivät saa käyttää tietä, kertoo Pohjois-Pyeonganin maakunnassa asuva lähde.

– Tie on kuitenkin ollut täysin suljettu kaikilta ajoneuvoilta 24. huhtikuuta lähtien. Henkivartiokaarti ja paikalliset turvallisuusviranomaiset vartioivat aluetta yötä päivää.

Neuvotteluissa keskustellaan muun muassa Pohjois-Korean ydinaseohjelmasta ja rauhansopimuksesta, joka muodollisesti päättäisi Korean sodan.