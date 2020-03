Pohjoisen hiihtokeskuksia suljetaan

Ylläs, Rukakeskus Oy, Pyhätunturi Oy, Lapland Hotels, Lapland Safaris ja Lapland Ski Resorts sulkevat toimintonsa.

– Päätös on erittäin raskas, mutta ainoa oikea tilanteessa, jossa meidän kaikkien on kannettava vastuumme koronaviruksen leviämisen estämiseksi sekä ennen kaikkea varmistaaksemme henkilöstömme sekä asiakkaidemme hyvinvoinnin tässä poikkeuksellisessa tilanteessa, Rukakeskus Oy:n ja Pyhätunturi Oy:n toimitusjohtaja, perheyrittäjä Ville Aho toteaa tiedotteessaan.

Hiihtokeskusten sulkeminen tällaisessa poikkeustilanteessa vaikuttaa kymmenien yrittäjien, satojen työntekijöiden ja tuhansien asiakkaiden tilanteeseen.

– Kaikkien toimijoiden osalta tarvitaan aikaa, jotta tämä poikkeuksellinen tilanne voidaan hoitaa vastuullisesti kaikki osapuolet huomioiden. Tästä syystä hiihtokeskuksia ei tulla sulkemaan välittömästi vaan 28.3. Jäljellä olevan ajan olemme auki kaikkia viranomaisten ohjeita ja määräyksiä noudattaen, kuten tähänkin asti, Aho sanoo.

– Pyydämme kaikilta ymmärrystä tässä erittäin poikkeuksellisessa tilanteessa. Ymmärrämme päätöksemme vaikutukset tuntureiden kaikille hienoille yrittäjille, mutta uskomme ja teemme kaikkemme, että tästäkin selviämme yhteistyössä, hän jatkaa.

Lapland Hotels, Lapland Safaris ja Lapland Ski Resorts kiinni

Lapland Hotelsin, Lapland Safariksen, Lapland Ski Resortsin ja Ylläs-Skin omistaja North European Invest Oy on päättänyt sulkea kaikki toimintonsa viimeistään ensi viikon lauantaina 28.3. koronapandemian vuoksi.

Iso osa kohteista suljetaan nopeutetussa aikataulussa jo ennen tätä. Hiihtokeskusten viimeinen aukiolopäivä on ensi perjantaina 27.3.

North European Invest Oy sulkee omistamiensa Lapland Hotelsin, Lapland Safariksen sekä Lapland Ski Resortin toiminnot tämän talvikauden osalta. Sulkeminen koskee kaikkia Lapin ja Etelä-Suomen hotelleja, ravintoloita, ohjelmapalveluita sekä hiihtokeskuksia Ylläksellä, Oloksella, Pallaksella, Luostolla ja Ounasvaaralla Rovaniemellä.

– Olemme seuranneet viranomaisten ohjeistuksia tarkasti ajatellen kaikkia toimipisteitämme. Nykytilanteessa olemme päätyneet seuraavana luonnollisena askeleena sulkemaan kaiken toimintamme Lapissa, jotta voimme omalta osaltamme osallistua epidemian kontrolloimiseen. North European Invest Oy:n yrittäjä Pertti Yliniemi sanoo.

Hän on pahoillaan asiakkaille aiheutuvasta harmista.

– Päädyimme kuitenkin tähän ratkaisuun kokonaisharkintaan perustuen huomioiden kaikki esillä olleet asiat. Taloudelliset näkökulmat ovat kuitenkin toissijaisia vallitsevassa tilanteessa. Tulemme tekemään kaikkemme, että myös henkilökuntamme selviää tämän vaikean tilanteen yli, Yliniemi sanoo.

Ylläs sulkee rinteensä ensi perjantaina

Suomen suurin hiihtokeskus Ylläs sulkee hissit tältä kaudelta 27.3.

– Koronavirus koskettaa jokaista ihmistä ja yritystä Suomessa ja kaikkien on nyt toimittava vastuullisesti. Haluamme taata asiakkaidemme ja kaikkien suomalaisten turvallisuuden sekä tukea hallituksen ja terveysviranomaisten toimia tässä ennen näkemättömässä tilanteessa, kertoo Visit Ylläksen toimitusjohtaja Janne-Juhani Haarma.

– Päätös ei ole helppo, sillä meillä on vastuullamme suuri määrä työntekijöitä, mutta tekemämme kokonaisarvion mukaan tämä on ainoa oikea ratkaisu. Kausi on ollut todella poikkeuksellinen ja on surullista, että joudumme sulkemaan Ylläksen hiihtokeskuksen yli kuukauden etuajassa, mutta se on yhteisen edun mukaista, sanoo Sport Resort Ylläksen toimitusjohtaja Mikko Virranniemi.

