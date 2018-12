Pohjoiseen tulossa jopa 25 astetta pakkasta

Vesi- ja lumisateita on luvassa. Lappiin on tulossa viikonlopuksi parinkymmenen asteen pakkasia.

Lappiin luvataan Ilmatieteen laitoksen mukaan tälle viikolle tavanomaista kylmempää säätä. Monin paikoin Suomessa on tavanomaista sateisempaa.

Forecan mukaan tiistaina länsilounaasta liikkuu Pohjanlahdelle matalapaine. Vedeksi muuttuvia sateita liikkuu lounaasta koilliseen. Lapissa kuitenkin sataa lähes yksinomaan lunta. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 2-5 lämpöastetta, Laatokalta Perämeren pohjoisosaan nollan paikkeilla, Koillismaalla ja Lapissa pakkasta on 2-6 astetta.

Keskiviikkona matalapaine liikkuu Suomen yli koilliseen. Sateet, joita tulee yleisesti, muuttuvat lumeksi. Iltapäivällä lounaassa jo poutaantuu. Maan länsiosassa voimistuu luoteistuuli. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 0-2 astetta, idässä ja pohjoisessa nollan paikkeilla, Keski- ja Pohjois-Lapissa pakkasella 2-7 astetta.

Itsenäisyyspäivänä lunta sataa pohjoisessa vielä monin paikoin, Keski- ja Pohjois-Lapissa luoteistuulella paikoin sakeasti. Maan etelä- ja keskiosassa ilmavirtaus on läntinen ja sää muuttuu selkeämmäksi, mutta paikoin lumikuuroja voi tulla.

Perjantaina tuuli heikkenee ja on poutaa. Pilvisyys vaihtelee lännessä ja on idässä runsasta. Lapissa on selkeää. Päivälämpötila on pakkasella 4-8 astetta, Lapissa enimmäkseen pakkasta 10-20 astetta.

Lauantaina voimistuu kaakkoistuuli, on pilvistä ja lounaasta leviää maan etelä- ja keskiosaan lumisade, joka illalla saavuttaa myös Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan. Lapissa pilvisyys lisääntyy, Pohjois-Lapissa on vielä selkeää. Etelärannikolla on nollakeliä, muuten päivällä on heikkoa pakkasta. Etelä-Lapissa pakkasta on kymmenisen, Pohjois-Lapissa 15-25 astetta.