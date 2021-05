Pohjois-Ruotsin koronatilanne kriittinen – ”kohta vain Intia pärjää huonommin”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lääkäri on erittäin pettynyt Norrbottenin tartuntamääriin.

Ruotsin Norrbottenin koronatilanne on erittäin kriittinen, painottaa alueen tartuntatautilääkäri Anders Nystedt. Asiasta uutisoi Aftonbladet. Nystedt puhui viranomaisten tiedotustilaisuudessa perjantaina.

Vajaan 250 000 asukkaan Norrbotten on Ruotsin pohjoisin ja pinta-alaltaan suuri lääni. Läänin koronatartunnat ovat nyt jyrkässä nousussa, ja alueen ilmaantuvuusluku viimeisen kahden viikon ajalta on nyt 779 sataatuhatta asukasta kohden. Yhteensä Norrbottenin läänissä on pandemian aikana vahvistettu 23 699 tartuntaa.

Nystedt on tilanteeseen äärimmäisen pettynyt. Hänen mukaansa Norrbotten on kohta Euroopan kaikkein pahimpia tautipesäkkeitä.

– Kohta Norrbotten on Euroopan toiseksi huonoin. Eikö se ole meiltä selkärangatonta? Emmekö pystyisi parempaan?

– Ei ole vaikeaa olla sairastumatta tai tartuttamatta muita. Pysykää kotona jos olette sairaita, ja pitäkää etäisyyttä.

Nystedtin mukaan on uskomatonta, että rajoitusten keventämisestä ylipäänsä keskustellaan. Onni onnettomuudessa on, että tauti leviää lähinnä nuoremmissa ikäryhmissä, ei niinkään jo rokotettujen riskiryhmien keskuudessa, lääkäri sanoo. Muuten kuolinluvut ”hipoisivat kattoa”.

– Emmekö voisi hoitaa tämän paremmin. Kohta vain Intia ja Seychellit pärjäävät tässä huonommin, Nystedt sanoo.