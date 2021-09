Pohjois-Koreassa shokki: Suuri määrä sotilaita kuollut koronaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kim Jong-unin kerrotaan raivostuneen viruksen leviämisestä asevoimissa.

Pohjois-Korean sotilasjohdon kerrotaan järkyttyneen uusista tiedoista, joiden mukaan asevoimissa olisi kirjattu suuri määrä koronavirukseen vakavasti sairastuneiden sotilaiden kuolemantapauksia.

DailyNK-julkaisu kertoo vahvistaneensa asian useilta paikallislähteiltä. Pohjois-Korean työväenpuolue käsitteli asiaa viime torstaina laajennetun politbyroon tapaamisessa, jossa koronaviruksen vastaisia toimia päätettiin vahvistaa nopealla aikataululla.

Diktaattori Jim Jong-unin väitetään olleen raivoissaan viruksen leviämisestä. Pohjois-Korea sulki Kiina-vastaisen rajansa jo pandemian alkuvaiheessa, mikä romautti elintärkeän tavarakaupan ja kärjisti maan taloudellista ahdinkoa entisestään.

Osa potilaista oli hoidettavana 2. armeijakunnan ylläpitämässä tilapäissairaalassa maan kaakkoisosissa. Koko osasto suljettiin, sillä johtajat paheksuivat kuolemantapausten yllättävän suurta määrää.

Vastaavia tietoja on saatu myös muista joukko-osastoista eri puolilta maata. Kuolleita on tiettävästi eniten Etelä-Korean ja Kiinan rajan tuntumaan sijoitetuissa yksiköissä.

Sotilaille ei ole tehty varsinaisia virustestejä tai annettu lääkkeitä. Suurin osa oirehtivista henkilöistä on passitettu salassa pidettyihin karanteenilaitoksiin, joita on rakennettu vuoristoisille syrjäseuduille. Mukana on ollut myös tuberkuloosista, hepatiitista ja tavallisesta flunssasta kärsiviä varusmiehiä.

Lähteen mukaan hoito on rajoittunut lämpötilan mittaukseen ja ”päivittäiseen annokseen auringonvaloa”.