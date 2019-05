Pohjois-Koreassa ruokakriisi, valtion tv kertoo jotain ihan muuta

Kansalle syötetään vaihtoehtoista totuutta Pohjois-Korean satotilanteesta.

Pohjois-Korea kärsii pahimmasta kuivuudesta sataan vuoteen. Sen on yhdessä maatalouden alennustilan kanssa pelätty johtavan vakaviin ruokakriiseihin ympäri maata. Tilanteen kärjistymisestä on jo alkanut tihkua tietoa maan rajojen ulkopuolelle ja YK on varoittanut maata edessä olevasta ruokapulasta.

Pohjois-Korean valtio on päättänyt tyylilleen uskollisesti kertoa kansalle toisenlaista versiota tilanteesta. Kansa ei BBC:n mukaan ole saanut tietää todellisesta tilanteesta ennen YK:n kovia varoituksia. Sen jälkeen Pohjois-Korean valtion media on tuottanut erikoslähetyksiä kuivuudesta. Niissä on kuitenkin lähinnä keskitytty kertomaan, miten valtio on ottanut tilanteen haltuun.

Pohjois-Korean televisiossa on näytetty esimerkiksi maatalousviranomaisten haastatteluja, joissa kuvataan toimenpiteitä. Välissä näytetään pätkiä rehevän vihreistä pelloista ja kastelujärjestelmistä suihkuavasta vedestä.

Pätkiä Pohjois-Korean televisiosta ja kuvia todellisesta tilanteesta voi katsoa tämän linkin takaa löytyvältä videolta.

