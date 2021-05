Pohjois-Koreassa kehotetaan petturien ilmiantoihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Työväenpuolue on huolissaan eteläkorealaisesta viihteestä ja muusta ”epäpuhtaasta” materiaalista.

Pohjois-Korean viranomaiset ovat kiihdyttäneet toimenpiteitä ulkomaisen informaation kitkemiseksi maasta.

Sulkeutuneen diktatuurin johto vaikuttaa olevan erityisen huolissaan eteläkorealaisesta viihteestä, jonka katselusta ja levittämisestä on passitettu useita nuoria ”uudelleenkoulutusleireille” vuosikausien ajaksi.

Kansalaisia on myös kehotettu ilmiantamaan ”laitonta käyttäytymistä”. DailyNK-julkaisun näkemässä listassa on lueteltu muun muassa ”vihollisen median hallussapito tai levittäminen” ja ”propagandamateriaalin” jakelu.

Ulkomaille loikanneet pohjoiskorealaiset ovat toimittaneet aiemmin maahan hallintoa arvostelevia lehtisiä. Työväenpuolueen propagandaosaston varajohtaja kuvaili hiljattain valtiollisen KCNA-median tiedotteessa loikkarien järjestöjä ”ihmisroskaksi”. Hänen mukaansa Etelä-Koreassa asuvat juonittelevat jatkuvasti Pohjois-Koreaa vastaan erilaisilla provokaatioilla.

Kieltolistalle ovat joutuneet kaikki nauhoitteet ja muu materiaali, jonka työväenpuolue tulkitsee ”epätavalliseksi, dekadentiksi tai epäpuhtaaksi”.

Petturien jahtaamisen taustalla on viime vuoden lopulla hyväksytty uusi ”reaktionäärisen ajattelun” vastainen laki. Viranomaiset ovat pitäneet luentoja, joissa ulkomaista viihdettä katsoneita on kehotettu ilmiantamaan myös itsensä. Kaikki ”sosialismin vastaiset ilmiöt” on kielletty jyrkästi.