Pohjois-Koreassa kehotetaan pesemään suolavedellä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Diktatuurin viranomaiset ovat ilmoittaneet voivansa selättää koronaviruksen kuukaudessa.

Pohjois-Korean viranomaiset kehottavat kansalaisia käyttämään suolavettä käsien ja pintojen desinfiointiin koronaviruksen torjunnassa, kertoo uutissivusto Daily NK.

– Terveysviranomaiset kertoivat, että ”riittävän” suolamäärän käyttäminen auttaa suojautumaan virusta vastaan ja että suolaa voi käyttää käsien ja suun desinfioinnissa, sanoo Etelä-Hamgyeongin maakunnassa asuva nimettömänä esiintyvä lähde.

Maailman terveysjärjestö WHO ei ole todennut suolaveden auttavan tartuntatautien torjunnassa.

Pohjois-Korean viranomaiset ovat ilmoittaneet voivansa selättää koronaviruksen seuraavan kuukauden aikana kattavilla taudintorjuntatoimilla. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

Nimettömänä esiintyvien lähteiden mukaan torjuntatoimet on käynnistetty kaikkialla Pohjois-Koreassa. Julkisia rakennuksia desinfioidaan joka toinen päivä. Osa tehtaista on hankkinut omat välineet tilojensa puhdistamiseksi.

Pohjois-Korean valtionmedian mukaan 30 000 ihmistä on valjastettu koronaviruksen torjuntatoimiin. Kansalaisille järjestetään myös koulutustilaisuuksia.

Viranomaisten kerrotaan todenneen, että koronavirus ”menettää kykynsä levitä” sään lämmetessä keväällä.

Pohjois-Korea ei ole vahvistanut virallisesti yhtäkään COVID-19-tapausta. Taudin uskotaan kuitenkin levinneen maahan.

Valtionmedian mukaan noin 7 000 kansalaista on asetettu tarkkaan valvontaan. Lisäksi useita alueita on asetettu karanteeniin Kiinan rajan läheisyydessä ja suuria tapahtumia on peruttu.