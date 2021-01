Pohjois-Koreassa harvinainen määräys – ihmisiltä viedään talvivaatteet

Pohjoiskorealaisia pakotetaan luovuttamaan parhaat vaatteensa sotilaille.

Pohjois-Korean sotilasviranomaiset pakottavat kansalaisia luovuttamaan vaatteita sotilaille Pohjois-Hamgyeongin maakunnassa, koska viranomaiset eivät pysty hankkimaan tarpeeksi talvivarusteita, kertoo uutissivusto Daily NK.

Nimettömänä esiintyvän lähteen mukaan viranomaiset aloittivat Musanin piirikunnassa tammikuun alussa asevoimia tukevan ohjelman, joka määrää asukkaat ja perheet luovuttamaan sotilaille talvihousuja ja paksuja alusvaatteita.

Lähteen mukaan ihmisiä on määrätty luopumaan laadukkaimmista vaatteistaan.

– Vaikka ihmiset ovat osallistuneet myös aikaisemmin vastaavanlaisiin ohjelmiin ja antaneet sotilaille ruokaa ja sukkia, on harvinaista, että asukkaat pakotetaan tänä vuonna luovuttamaan vaihtoehtoisia univormuja.

Pohjois-Korean hallinto toimittaa sotilaille talvivaatteet joka vuosi marraskuussa. Toimitukset ovat kuitenkin usein puutteellisia johtuen maan vaikeasta taloustilanteesta. Siksi monet sotilaat käyttävät paikattuja ja resuisia univormuja.

Tänä vuonna tilanne on heikentynyt entisestään. Pohjois-Korea on sulkenut kaikki rajansa koronapandemian vuoksi, minkä seurauksena kankaan tuonti on tyrehtynyt ja talvivaatteiden valmistus on ajettu alas.