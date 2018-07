Pohjois-Korean vihaisesta viestistä yllättävä uusi tulkinta

Pohjois-Korean ulkoministeriön tiedottajan tiukka lausunto herätti lauantaina spekulaatioita siitä, että kesäkuussa pidetyn huippukokouksen tulokset olisivat murenemassa.

Maan diplomaattiseen kieleen perehtynyt tutkija Robert Carlinin huomauttaa, että viestin tarkempi analyysi paljastaa siitä yllättäviä näkökulmia. Sen yleistä sävyä ei leimaa raivostuminen tai vihamielisyys, vaan pikemminkin surumielisyys.

Muotoilut oli tehty huolellisesti tavalla, joka jättää väylän auki diplomatialle.

– Tärkein huomio on, että viesti ei sisältänyt minkäänlaista arvostelua presidentti Donald Trumpia kohtaan, Carlin toteaa 38 North -sivuston kirjoituksessaan.

Tiedottajan mukaan Pohjois-Korea ”vaalii edelleen luottamusta presidentti Trumpiin”. Ongelmaksi on muodostumassa presidentin sijasta molempia johtajia kohtaan suunnattu ”vastatuuli”.

– Oleellista ei ole se, uskovatko pohjoiskorealaiset itse tähän. He ovat kuitenkin muovanneet julkisen kantansa siten, että ovi on edelleen auki johtajien välisille jatkoneuvotteluille, Carlin sanoo.

Ulkoministeri Mike Pompeon vierailuun mennessä oli selvää, että Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean näkemykset Singaporen huippukokouksen tuloksista olivat ainakin osittain erilaisia.

Pohjois-Korea on painottanut, että ydinaseista luopumiseen voidaan pyrkiä vain asteittain. Oletuksena on, että myönteiset toimenpiteet vahvistavat maiden välistä luottamusta.

Tiedottajan lausunnossa todettiin, että vastuu diplomatian onnistumisesta on molempien maiden harteilla.

– Synkemmässä viestissä olisi otettu kovempi sävy ja varoitettu, että epäonnistuminen vaarantaisi vain Yhdysvaltojen turvallisuuden, ja että Pohjois-Korea kestäisi kaikki mahdolliset seuraukset.

Pohjois-Korean kansa jätettiin ilmeisesti täysin pimentoon, sillä ulkoministeriön lausuntoa ei uutisoitu valtiollisessa mediassa.

– Jos tämä on totta, niin sen taustalla lienee pyrkimys pitää viime kuukausina toistettu viestintälinja yhtenäisenä. Kansalle kerrotaan, että suhteet Yhdysvaltoihin voivat parantua huomattavasti. Tämän kautta myös maan taloudelle voi tulla suuria muutoksia, Carlin pohtii.

