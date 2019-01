Pohjois-Korean työpaikoille käsky Kim Jong-iliä ylistävistä lauluista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansalaiset pakotetaan osoittamaan täydellistä uskollisuutta edesmenneelle johtajalle.

Pohjois-Korean viranomaiset ovat aloittaneet uuden kampanjan ”uskollisuuden lisäämiseksi” ennen maan entisen johtajan syntymän vuosipäivää helmikuussa.

Juhlaan varaudutaan työpaikoilla aamuisin pidettävillä tilaisuuksilla, joiden yhteydessä esitetään propagandaa ja ”moraalisuuteen liittyvää materiaalia”. DailyNK-sivuston mukaan puoluevirkailijat ovat perustaneet tarkoitusta varten erillisiä ”uskollisuuden lauluryhmiä”, jotka on määrätty suorittamaan erilaisia performansseja työyhteisölleen.

Vuonna 2011 kuolleen Kim Jong-ilin syntymäpäivää nimitetään valtion propagandassa Loistavan tähden päiväksi.

– Yksiköille on jo määrätty lauluja, runoja ja näytelmien käsikirjoituksia, joita he parhaillaan harjoittelevat, Pohjois-Pyeonganista tavoitettu paikallislähde kertoo.

Uskollisuusryhmien vastuulla on myös komediaesitysten ja ”viihdyttävien monologien” järjestäminen. Pohjoiskorealaiset pakotetaan osoittamaan täydellistä uskollisuutta työväenpuolueelle ja valtiolle sekä vannomaan uskollisuutta Kim Jong-ilin muistolle.

Työntekijöiden kerrotaan olevan varsin uupuneita ylimääräisistä velvollisuuksistaan, sillä harjoitukset on pidettävä iltaisin työajan ulkopuolella. Valtio on myös asettanut erillisen lantakiintiön, joka kansalaisten on kerättävä täyteen maatalouden tehostamiseksi.