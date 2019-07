Pohjois-Korean sotilaat hullaantuivat Etelä-Korean elokuvasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pohjoiskorealaisia kiinnostaa kuolemanjälkeinen elämä.

Eteläkorealainen elokuva ”Along with the Gods” (Jumalten seurassa) on herättänyt erittäin paljon mielenkiintoa pohjoiskorealaisten keskuudessa, kertoo uutissivusto Daily NK.

Elokuva käsittelee jälleensyntymistä. Pohjois-Korean virallinen valtiodoktriini kieltää uskon kuolemanjälkeiseen elämään.

Siitä huolimatta varsinkin monet sotilaat ovat katsoneet elokuvan. Kolme sotilasta jäi hiljattain kiinni elokuvan katselusta. Alikersantti tuomittiin vuodeksi ja kaksi muuta sotilasta puoleksi vuodeksi vankileirille.

– Elokuva on erittäin suosittu, ja monet sotilaat ostavat kopioita tukikohtien ulkopuolella sijaitsevista sekatavarakaupoista, kertoo nimettömänä esiintyvä lähde.

Eteläkorealaisten elokuvien ja sarjojen katseleminen on ankarasti kiellettyä Pohjois-Koreassa. Muistitikuilla olevia tallenteita voi kuitenkin ostaa salaa sekatavarakaupoista tai katsoa paikan päällä.

Pohjoiskorealaisten kerrotaan katsovan yhä enemmän ulkomaisia elokuvia kotonaan.

– Moni ihminen on kiinnostunut Jumalten seurassa -elokuvan kuvailemasta kuolemanjälkeisestä elämästä. Pitää ottaa huomioon, että pohjoiskorealaiset käyvät usein ennustajilla, lähde sanoo.

Moni pohjoiskorealainen käyt ennustajalla usein ennen tärkeiden päätösten tekemistä. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

Pohjois-Koreassa ennustaminen luokitellaan kuitenkin valtion vastaiseksi toiminnaksi, ja siitä seuraa ankara rangaistus.

– Elokuva kertoo eteläkorealaisista sotilaista. Pohjoiskorealasia sotilaita kiinnostaa se, miten eteläkorealaissotilaita kuvaillaan, vaikka elokuva ei näytä koko kuvaa heidän elämästään, lähde toteaa.