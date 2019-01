Pohjois-Korean salaisuus paljastui: Ohjuslaitos kuvissa

Satelliittikuviin pohjautuva tuore tutkimus on paljastanut Pohjois-Korean mittavan ohjustukikohdan, jonka maan johtaja Kim Jong-un on pitänyt salassa kansainväliseltä yhteisöltä.

CSIS-tutkimuslaitoksen mukaan Sino-rin laitos sijaitsee noin 80 kilometriä pääkaupunki Pjongjangin luoteispuolella, eli 270 kilometrin päässä Etelä-Korean pääkaupunki Soulista. Joulukuussa otetuissa valokuvissa on erotettavissa muun muassa maanalaisia bunkkereita, suojarakennelmia ja ilmatorjunta-asemia.

Laitosta on käytetty viime vuosina koulutukseen ja uusien ballististen ohjusten testeihin. Sinne sijoitetut keskimatkan Nodong-ohjukset kertovat myös tukikohdan iskukyvystä sotatilanteessa.

– Ne sopivat Pohjois-Korean oletettuun hyökkäykselliseen strategiaan, joka nojaa ballististen ohjusten käyttöön. Sino-rin laitosta voidaan käyttää sekä Korean niemimaalle että suurimpaan osaan Japanista tehtävään ensi-iskuun, CSIS toteaa raportissaan.

Arvioiden mukaan Pohjois-Koreassa on edelleen jopa 20 salaista ohjuslaitosta. On epäselvää, aikooko Kim neuvotella helmikuulle valmistellussa huippukokouksessa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa vain tiedossa olevista tukikohdista.

– Pohjoiskorealaiset eivät aio neuvotella asioista, jotka he pitävät edelleen salassa. Näyttää siltä, että he pelaavat diplomaattista peliä, raportin laatinut Victor Cha sanoo.

Hän huomauttaa, että Pohjois-Korealle jäisi merkittävää ballististen ohjusten iskukykyä, vaikka maa suostuisi hävittämään kaikki tähän mennessä julkistetut laitoksensa.

– Sohaen satelliittilaitoksen purkaminen sai reilusti mediahuomiota, mutta tempaus peitti taakseen Yhdysvaltain ja Etelä-Korean joukkoihin kohdistuvaa sotilaallista uhkaa. Diplomatia on äärimmäisen tärkeää, mutta mahdollisessa neuvotteluratkaisussa on otettava huomioon kaikki Pohjois-Korean toimintakykyiset ohjustukikohdat, raportissa todetaan.

Satellite imagery from @BeyondCSISKorea confirms that Sino-ri – the oldest of approximately 20 undeclared missile operating bases – houses a regiment-sized unit equipped with Nodong-1/-2 medium-range ballistic missiles (MRBM).

Read more: https://t.co/bmZIeh6TVG pic.twitter.com/HfswREkEw6

— CSIS (@CSIS) January 21, 2019