Pohjois-Korean salainen poliisi vakoojien suurjahdissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Turvallisuusministeriö kehottaa ihmisiä vakoilemaan toisiaan.

Pohjois-Korean turvallisuusministeriö on lisännyt viime aikoina kansalle järjestettyjä luentoja, joiden tarkoituksena on rohkaista ihmisiä ilmiantamaan vakoojia, kertoo uutissivusto Daily NK.

Tämä on seurausta viime kesäkuun vakoojaselkkauksesta, jolloin väitetysti Etelä-Korean tiedustelupalvelun hyväksi vakoillut rahanvälittäjä pidätettiin Kimjongsukin piirikunnassa. Kaksi paikallista turvallisuusministeriön virkamiestä erotettiin, koska he vastaanottivat rahanvälittäjältä lahjuksia.

– Luennoilla turvallisuusministeriö kertoo ihmisille, että Pohjois-Koreassa on vakoojia, jotka vuotavat tietoja Etelä-Koreaan. Meille on korostettu, että jos kohtaamme ”vastavallankumouksellisia elementtejä”, meidän on ilmoitettava siitä välittömästi, kertoo Pohjois-Hamgyeongin maakunnassa asuva nimettömänä esiintyvä lähde.

Lähteiden mukaan turvallisuusministeriön virkamies luennoi normaalista poiketen jopa kolmen tunnin ajan eräällä tehtaalla. Yleensä luennoijat eivät käytä näin paljon aikaa yhteen yksittäiseen paikkaan. Siten ministeriön uskotaan käynnistäneen operaation epäiltyjen tietovuotajien kitkemiseksi.

Ministeriön ohjeiden mukaan ”joukossamme on vakoojia, ja he voivat olla naapureitamme tai ystäviämme”. Pohjoiskorealaisia kehotetaan ”pysymään aina valppaina, tutkimaan ympäristöään ja epäilemään kaikkea”.