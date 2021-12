Kauppojen täysiä hyllyjä esitellään – näin Pohjois-Korea huijaa twitterissä

Pohjois-Korea on avannut twitteriin ja YouTubeen uusia tilejä. Asiasta uutisoi NK News-sivusto.

Tileillä on esimerkiksi videoblogeja ja muuta henkilökohtaisempaa sisältöä. Ne on luotu aiempien, palveluiden poistamien tilien korvaajiksi.

Twitteriin luotu uusi tili nimeltään @Mokran_Tweet mukailee läheisesti @coldnoodlefan-nimistä tiliä, jonka NK News on kyennyt yhdistämään Sogwang Media Company -yrityksen propagandaoperaatioon.

Myös uusi tili on kyetty vahvistamaan saman yrityksen tuotokseksi. Sama pätee YouTubeen luotuun Mokran TV-tiliin.

Tileille ladattu sisältö pyrkii vahvistamaan Kim Jong-unin henkilökulttia ja luomaan Pohjois-Koreasta kuvaa maailman parhaana maana. Esimerkiksi yhdellä videolla mies kertoo tapailemastaan naisesta, mutta videon todelliseksi rakkaustarinaksi paljastuu lopulta naisen rakkaus maan kommunistista puoluetta kohtaan.

Tilin alla olevalla twiitillä väitetään, että Pohjois-Korea on ”vakiinnuttanut ja parantanut” ihmisten elämää päättyvänä vuonna. Valokuvat näyttävät maan valintamyymälöiden tavarapaljoutta ja uusia kerrostaloa.

This year, the #DPRK put more efforts into stabilizing and improving the people’s livelihood.

Many foodstuff factories and light industry factories produced new consumer goods by relying on domestic raw and other materials and raised the quality of products a step higher. pic.twitter.com/7zKpfq4FWZ

— Mokran_Tweet (@Mokran_Tweet) December 16, 2021