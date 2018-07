Ainutlaatuista Pohjois-Korean mediassa: Kim Jong-un raivoissaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Diktaattori on esittänyt kesän aikana julkista arvostelua omaa hallintoaan kohtaan.

Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kerrotaan raivostuneen rakennustyömaalle suunnatun vierailun yhteydessä.

Valtiollinen KCNA-media huomauttaa, että Orangchonin voimalaitosta ei ole saatu vieläkään valmiiksi, vaikka maan aiempi johtaja Kim Il-sung antoi käskyn sen rakentamisesta yli 30 vuotta sitten.

Ongelmia on esiintynyt myös Phalhyangin padon työmaalla. Kohteesta on rakennettu vasta 70 prosenttia, vaikka urakka on kestänyt jo 17 vuotta.

Kim arvosteli hallituksensa jäseniä siitä, että projektit oli jätetty yksinomaan paikallishallinnon vastuulle. Hänen kerrotaan olleen ”sanaton” ja ”äärimmäisen raivoissaan”.

– Vielä pahempaa on se, että kansallisesta taloudesta vastaavat viranomaiset ovat ottaneet osaa kaikkien voimalaitosten seremonioihin, vaikka he eivät ole tarkastaneet niitä kertaakaan varsinaisten rakennustöiden aikana, Kim sanoi.

Kim kehui paikallisia rakentajia, jotka olivat ”toteuttaneet puolueen linjaa” vaikeuksista huolimatta. Hän kehotti koko maata uurastamaan samalla tavoin.

On harvinaista, että Pohjois-Korean tiukasti ohjailtu media kertoo hallintoon kohdistuvasta arvostelusta.

Rodong Sinmun -sanomalehti selostaa mahtipontiseen sävyyn Kimin tarmokkaista toimista tilanteen korjaamiseksi.

– Hän teki vallankumouksellisen toimenpiteen ja ohjeisti puolueen keskuskomiteaa opastamaan padon ja voimalaitoksen rakentamisessa. Kaikki puolueorganisaatiot tullaan aktivoimaan projektia varten, jotta laitos saadaan valmiiksi ensi vuoden lokakuuhun mennessä.

Kim teki aiemmin heinäkuussa vastaavia vierailuja kahteen tekstiilitehtaaseen. Viranomaiset joutuivat myös tuolloin arvosteluryöpyn kohteeksi muun muassa tuotantolaitteiden kunnon ja asiantuntemuksen puutteen vuoksi.

Kimin valtakaudella maan talousjärjestelmää on varovasti modernisoitu. Esimerkiksi markkinaehtoinen torikauppa on jälleen sallittua. Yhdysvaltojen kanssa käydyt neuvottelut voivat myös koitua maan kannalta hyödyllisiksi, jos talouspakotteita puretaan edes osittain.