Rankat loikkaukset Pohjois-Koreasta – ”olemme valmiita kuolemaan”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pako Pohjois-Koreasta on täynnä vaaroja. Kiinnijäämisestä voi seurata pakkotyötä, kidutusta tai jopa kuolema.

Pakeneminen Pohjois-Koreasta on vaikeutunut vuosien mittaan merkittävästi, kertoo The New York Times. Vuonna 2017 vain 1127 henkilöä onnistui loikkaamisessaan Etelä-Koreaan, kun määrä oli ennen Kim Jong-unin valtaannousua noin kolminkertainen.

Tyypillinen pakoreitti on siirtyä rajan yli Kiinaan ja jatkaa siitä Thaimaaseen tai muuhun kolmanteen maahan, josta Etelä-Korea järjestää loikkaajille kuljetuksen. Kiinassa he ovat kuitenkin salakuljettajien kykyjen ja luotettavuuden varassa välttää paikalliset turvallisuusviranomaiset ja pohjoiskorealaiset agentit. Kiinan valtio kohtelee loikkaajia poliittisten perusteiden sijaan elintasopakolaisina ja on palauttanut kymmeniä tuhansia takaisin kotimaahansa.

Riskien kasvun myötä myös salakuljetuksen hinnat ovat nousseet. Jos kuusitoista vuotta sitten saattoi selvitä kymmenen dollarin lahjuksella pohjoiskorealaiselle rajavartijalle, nyt salakuljettajille on maksettava merkittävästi enemmän. Etelä-Koreaan kymmenen vuotta sitten loikannut rouva Choi kertoo maksaneensa perheenjäseniensä salakuljettamisesta pelkästään ennakkomaksuna 13 000 dollaria. Joukossa mukana olivat hänen siskonsa poikansa kanssa.

Ryhmä pääsi rajajoen yli ja etsi sovittua kuljettajaa metsään eksyneenä kaksi päivää. Sisaren poika soitti Choille Souliin muutaman tunnin välein. Mukana oli myös myrkkyä itsemurhaa varten, jos he jäisivät kiinni.

”Me olemme valmiita kuolemaan”, hän kertoi Choille.

Lopulta salakuljettaja kuitenkin löysi pakolaiset ja lähetti todisteeksi myös kuvia viiden hengen ryhmästä. Joidenkin tuntien päästä yhteys kuitenkin katosi selittämättömästi. Salakuljetuksen järjestäjä tai kiinalaiset viranomaiset eivät osanneet kertoa, mitä tarkalleen ottaen oli tapahtunut. Edes lahjusrahat eivät auttaneet. Tiedot vaihtelivat vangitsemisesta kuolemaan.

Pohjois-Koreasta saatujen tietojen mukaan pakolaisten kotikylässä koko viisikon oli kerrottu kuolleen ja asukkaita oli uhattu samalla kohtalolla, mikäli he yrittäisivät loikata.

Choi itse uskoo sisarensa ja hänen poikansa tehneen itsemurhan.

”Mutta ei ole selvää tappoivatko kaikki viisi itsensä.”